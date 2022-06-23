Автор: Заррина Салимова, Берн, 23. 06. 2022.
По мере того как число зарегистрированных в Швейцарии украинских беженцев приближается к 60 000 человек, власти задумываются над вариантами их размещения и возводят жилье из контейнеров.|
Alors que le nombre de réfugiés ukrainiens enregistrés en Suisse approche les 60 000, les autorités réfléchissent à des solutions d’hébergement et construisent des logements de conteneurs.
Согласно последним данным государственного секретариата по миграции (SEM), ходатайство на предоставление статуса S в Швейцарии подали 57 494 человек, 55 566 из которых получили запрошенные документы. Размещение украинских беженцев остается одной из самых сложных задач, несмотря на то, что тысячи швейцарских семей предложили свои комнаты и дома для украинцев. Некоторые кантоны выбирают спорные проекты, возводя жилье из контейнеров, которое подвергается жесткой критике со стороны экспертов.
Гисбах : yникальный водопад и самый старый фуникулер ЕвропыМы продолжаем серию публикаций о развитии горного туризма в Швейцарских Альпах.
Нацбанк поднял ключевую процентную ставку впервые за 15 летЧтобы противостоять инфляции, Швейцарский национальный банк (ШНБ) решил ужесточить денежно-кредитную политику, увеличив ключевую процентную ставку с -0,75% до -0,25%.
Что дорожает в Швейцарии?Эхо войны на Украине докатилось до Швейцарии: танков на улицах нет, но инфляция входит уже в каждый дом.
Новый статус для всех беженцев?Швейцарская организация по оказанию помощи беженцам (OSAR) предлагает ввести новый тип разрешения для просителей убежища, чтобы устранить неравенство по сравнению с теми, кто имеет право на получение статуса S.
Гисбах : yникальный водопад и самый старый фуникулер ЕвропыМы продолжаем серию публикаций о развитии горного туризма в Швейцарских Альпах.
Война, голод и нищетаВ своем новом отчете группа ООН по реагированию на глобальные кризисы (GCRG) пришла к выводу, что война в Украине привела к крупнейшему кризису стоимости жизни в 21 веке.
Добавить комментарий