Жить в контейнере? |Vivre dans un conteneur?

Согласно последним данным государственного секретариата по миграции (SEM), ходатайство на предоставление статуса S в Швейцарии подали 57 494 человек, 55 566 из которых получили запрошенные документы. Размещение украинских беженцев остается одной из самых сложных задач, несмотря на то, что тысячи швейцарских семей предложили свои комнаты и дома для украинцев. Некоторые кантоны выбирают спорные проекты, возводя жилье из контейнеров, которое подвергается жесткой критике со стороны экспертов.