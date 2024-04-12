Автор: Заррина Салимова, Берн, 12.04.2024.
После того как Берн отклонил несколько заявок на реэкспорт военных материалов, отношения швейцарских производителей оружия с европейскими партнерами осложнились.|
Après le rejet par Berne de plusieurs demandes de réexportation de matériel militaire, les relations des fabricants d’armes suisses avec leurs partenaires européens se sont tendues.
Продолжающаяся уже более двух лет война в Украине стимулировала гонку вооружений во многих странах, что прямым образом повлияло и на оборонную промышленность Швейцарии. Так, швейцарские производители оружия продемонстрировали рекордные показатели экспорта в 2022-м, а вот в 2023-м зарубежные продажи неожиданно упали почти на треть.
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