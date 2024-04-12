Оружейная промышленность и нейтралитет |L’industrie de l’armement et la neutralité

Продолжающаяся уже более двух лет война в Украине стимулировала гонку вооружений во многих странах, что прямым образом повлияло и на оборонную промышленность Швейцарии. Так, швейцарские производители оружия продемонстрировали рекордные показатели экспорта в 2022-м, а вот в 2023-м зарубежные продажи неожиданно упали почти на треть.