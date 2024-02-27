Миграционный кризис в Швейцарии |Crise migratoire en Suisse

На первой сессии года, начавшейся в этот понедельник, обе палаты швейцарского парламента рассмотрят широкий спектр вопросов, включая возможное ужесточение приема беженцев. Эта система в последнее время действительно испытывается на прочность: в прошлом году 30 223 человека попросили убежища в Швейцарии, что на 23,3% больше, чем в предыдущем году. Помимо людей, проходящих обычную процедуру, кантоны принимают также украинских беженцев. В результате давление на кантональные власти и центры размещения просителей убежища многократно возросло.