20 марта этого года в материале «Воюют ли в Украине швейцарские наемники?» Наша Газета рассказала, что Федеральный департамент иностранных дел подтвердил факт гибели одного гражданина Швейцарии (из предполагаемых тридцати) во время боевых действий в Украине: МИД Швейцарии сообщил об этом 12 февраля текущего года на основе информации, предоставленной швейцарским посольством в Киеве. От других комментариев внешнеполитическое ведомство на тот момент отказывалось.

