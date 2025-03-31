Кем был швейцарец, погибший на украинском фронте? | Qui était le Suisse tué sur le front aux côtés des forces ukrainiennes ?

Автор: Надежда Сикорская,
Женева
, 31.03.2025.
Кадр из рекламного ролика, размещенного на сайте ildu.com.ua

Его портрет был представлен в прошлую пятницу в программе «Следственный отдел» телеканала RTS.

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Son portrait a été dressé vendredi dernier dans l’émission « Pôle enquête » de RTS.

20 марта этого года в материале «Воюют ли в Украине швейцарские наемники?» Наша Газета рассказала, что Федеральный департамент иностранных дел подтвердил факт гибели одного гражданина Швейцарии (из предполагаемых тридцати) во время боевых действий в Украине: МИД Швейцарии сообщил об этом 12 февраля текущего года на основе информации, предоставленной швейцарским посольством в Киеве. От других комментариев внешнеполитическое ведомство на тот момент отказывалось.

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