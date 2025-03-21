Каким может быть мир в Украине? | À quoi peut ressembler la paix en Ukraine ?

Автор: Заррина Салимова,
Женева
, 21.03.2025.
«Украина принадлежит украинцам» - один из плакатов на демонстрации, приуроченной к годовщине начала войны в Украине, 22 февраля 2025 года. Фото: Nashagazeta.ch

Женевский центр политики безопасности (GCSP) представил план устойчивого прекращения огня в Украине.

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Le Geneva Centre for Security Policy (GCSP) a présenté un plan pour un cessez-le-feu durable en Ukraine.

Эксперты GCSP опубликовали 31-страничный документ, в котором детально и с разных сторон рассматривается вопрос обеспечения устойчивого мира вдоль линии фронта. Доклад не касается политического регулирования войны, а скорее представляет собой техническое руководство. Сами составители сравнивают его с «набором инструментов», напоминающим складной швейцарский нож: для каждой цели найдется свое средство.

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