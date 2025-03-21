Эксперты GCSP опубликовали 31-страничный документ, в котором детально и с разных сторон рассматривается вопрос обеспечения устойчивого мира вдоль линии фронта. Доклад не касается политического регулирования войны, а скорее представляет собой техническое руководство. Сами составители сравнивают его с «набором инструментов», напоминающим складной швейцарский нож: для каждой цели найдется свое средство.