На протяжении двадцати шести лет Россия была вторым домом Эрнста Хильбера. Швейцарец устроил свою жизнь в Москве и участвовал, по коммерческой части, в строительстве нового швейцарского посольства. Сегодня он снова живет в Швейцарии и, кажется, искренне удивился, когда журналист сообщил ему по телефону, что его имя находится в списке лиц, разыскиваемых МВД России.

Последовали логичные вопросы: были ли у него неприятности? Вынужден ли он был бежать из России? Ответы Эрнста Хильбера были отрицательными, однако настоящее его имя он попросил не называть – береженого Бог бережет, как гласит русская пословица. Эрнст Хильбер не единственный, кто оказался в подобной ситуации. В списке разыскиваемых Россией лиц, опубликованном недавно СМИ «Медиазона», фигурируют в общей сложности десять граждан Швейцарии.

Кажется маловероятным, что российские службы смогут расширить свой поиск на международном уровне: уже известны случаи, когда Интерпол отклонял их запросы. Но пока люди не знают, что их имена находятся в этом списке, это может создать для них определенные неудобства. «В любом случае, при въезде в Россию их первым делом арестуют», - объясняет журналист «Медиазоны» Мика Голубовски и его слова цитирует Tribune de Genève. Согласитесь, «неудобство» в таком случае – это очень мягко сказано.

Сами по себе данные МВД не являются секретными. Любой человек может отправить запрос в МВД России и получить по электронной почте информацию о проводимых в отношении нее или него розысках. Но ведь не каждому такое придет в голову! «Медиазоне» удалось собрать все имена из списка в базе данных, но каким образом журналисты это сделали, рассказать они, по понятным причинам, отказываются, тем более ведется работа над обновлением информации.

Список, который сейчас доступен для ознакомления, датируется началом февраля 2024 года. Он содержит более 96 000 имен – каждое с указанием даты рождения, гражданства и предполагаемого места жительства. Однако причины объявления в розыск не указываются.

Большинство людей в списке – выходцы из России или бывшего Советского Союза. Как сообщает «Медиазона», из общедоступных судебных документов можно заключить, что многие из них разыскиваются за преступную деятельность, однако около 800 человек попали в список по политическим причинам.

К таковым относится, например, премьер-министр Эстонии Кайя Каллас, один из самых яростных критиков Владимира Путина, в начале февраля 2024 года принимавшая в Таллине президента Швейцарии Виолу Амхерд. Фигурируют в списке также мэр одного из польских городов и тринадцать членов латвийского парламента. Тут о причине догадаться не сложно: в странах Балтии демонтируются советские военные мемориалы, и Кремль рассматривает это как преступный акт.

Можно понять логику российских властей и в отношении нескольких граждан Швейцарии. Например, в случае Андреаса Циви, производителя удобрений из Базель-Сельского, владельца компании.

Предысторией послужила борьба за покупку российского производителя аммиака, из которой Андреас Зиви был, по его собственному утверждению, вытеснен с экспроприацией имущества незаконными методами в ходе произвольным уголовных преследований в России. Противник Андреаса Зиви, олигарх Дмитрий Мазепин, тем временем попал под санкции Швейцарии из-за войны на Украине. То же самое относится и к сыну Дмитрия Мазепина Никите, бывшему гонщику «Формулы-1».

«Господин Зиви не удивлен, что его имя попало в этот список, - заявил представитель компании. – Но встает вопрос о его актуальности. Россия уже указывала на предпринимателя из Базеля через Интерпол около девяти лет назад. Международная полицейская организация отменила это предупреждение, посчитав его в основном политически мотивированным».

Не удивительно и то, что российские службы ищут Ави Мотолу. Этот 48-летний уроженец Штайн-на-Рейне (кантон Шаффхаузен) служил снайпером на Украине. Он сам предоставил информацию на эту тему в интервью немецкоязычному телеканалу SRF. В частности, он рассказал о боевых заданиях в борьбе с русскими. Однако после выхода телерепортажа в эфир в начале 2023 года выяснилось, что наемник провел время в тюрьме в Швейцарии за различные правонарушения и до сих пор находится в розыске.

На русскоязычном сайте, посвященном «иностранным боевикам», можно найти подробную информацию об Ави Мотоле, представленном там, как израильский наемник швейцарского происхождения. Однако в списке МВД России есть пробелы: шаффхаузенец указан в нем только под двумя своими именами – Ави Дорон, но без фамилии. При этом дата и место рождения не оставляют сомнений в том, что Россия действительно разыскивает Мотолу. Как и Швейцария, потому что служба в иностранной армии, включая и украинскую, здесь наказуема.

В списке также фигурируют IT-предприниматель из Аргау, владелец туристического агентства в кантоне Санкт-Галлен и управляющий активами из Женевы, владеющий инвестиционной компанией на Кипре. Первых двух человек швейцарским журналистам найти пока не удалось. Компания женевского управляющего обещала дать ответ, но его до сих пор ждут.

Федеральный департамент иностранных дел (DFAЕ) утверждает, что Россия не информировала его о списке разыскиваемых лиц. Также МИД Швейцарции «не знает о каких-либо уголовных делах или уголовных правонарушениях в связи со строительством посольства».

Может ли Россия искать и других людей в Швейцарии? «Мы уверены, что к началу февраля 2024 года у нас были все имена разыскиваемых Министерством внутренних дел на тот момент, - говорит Мика Голубовски. - Однако если вашего имени нет в списке, это не значит, что против вас не возбуждено уголовное дело. Не исключено, что российские спецслужбы ведут списки, о которых мы не знаем».

Одним словом, дорогие читатели, вывод напрашивается сам собой: если у вас есть хоть малейшие сомнения, то лучше проверить ситуацию, подав запрос в МВД России и надеясь на правдивый ответ.