Среди тех, чью страницу скопировали злоумышленники, можно назвать депутата Национального совета Кристиана Люшера и главного редактора радиослужбы телерадиокомпании RTS Лорана Каспари. Создатели поддельных страниц потрудились, чтобы без внимательного изучения их творения было не отличить от оригиналов, в том числе скопировали некоторые из публикаций вышеупомянутых личностей, информирует RTS.

Мошенники преследуют разные цели, но прежде всего стремятся извлечь финансовую выгоду или прорекламировать товары, иногда хотят повредить репутации знаменитостей. Интересно, что выдавать себя за другого в соцсетях – еще не уголовное правонарушение. Чтобы такое деяние стало наказуемым, ему должны сопутствовать взлом чужой страницы, кража данных, нарушение авторских прав или клевета. Чаще всего фальшивые профили можно удалить в связи с использованием чужих фото, которые защищены авторским правом.

Хорошая новость в том, что в 2022 году задача интернет-самозванцев в Швейцарии сильно усложнится, так как вступят в силу изменения в Уголовном кодексе, согласно которым использование личных данных другого человека при открытии аккаунта в Twitter, Instagram или на других сайтах станет уголовно наказуемым. Впрочем, уже сегодня пострадавший от действий обманщиков может публично заявить, что «его» новая страница – подделка, однако ситуация усложняется, если у такого человека нет профиля в конкретной соцсети. В таком положении оказался один из болельщиков сборной Швейцарии по футболу: его лицо запомнили многие интернет-пользователи после победы Конфедерации над Францией в 1/8 финала чемпионата Европы 2020. Без ведома молодого человека у него появилась страница в Instagram, на обновления которой подписались более 10 тыс. человек. Успеху способствовали два изображения фаната: на одном он вот-вот заплачет, на втором – яростно кричит, сняв футболку. Самозванцы, создавшие профиль, пытались продавать биткоины подписчикам.

Чтобы восстановить справедливость, невольно прославившийся Лука Лаутенбах сам завел страницу в Instagram, но стоило ему опубликовать фото или видео, как мошенники копировали их в его поддельный профиль. Последний был недавно деактивирован, но в соцсетях существует еще много подобных «пустышек». Лука Лаутенбах проконсультировался с адвокатом, который свяжется с администрациями соцсетей и попросит их опубликовать требование к злоумышленникам прекратить свою деятельность. При создании страницы во многих соцсетях есть предупреждение о том, что новый пользователь не должен выдавать себя за другого человека, однако в случае нарушения пострадавший должен доказывать свою правоту, обращаться в администрацию, пересылать копию своего паспорта. Все это занимает время и требует денег, если желающий добиться справедливости наймет адвоката.

Добавим, что на месте Луки многие решили бы, что им повезло: поддельная страница закрыта, а он бесплатно обрел известность – такую, что футбольные фанаты узнают его в разных странах, а СМИ берут у него в интервью. Тем, кто успели собрать сравнительно большую армию подписчиков, эксперты советуют периодически проверять, нет ли в интернете «их» страниц, о которых они не знают, чтобы вовремя отреагировать. Как же отличить поддельный аккаунт от настоящего, если вы хотите следить за новостями интересующей вас знаменитости? Прежде всего, нужно обратить внимание на фото. На «фейковых» страницах снимки зачастую опубликованы в один день, кроме того, мошенники нередко ограниваются несколькими фото, сделанными в одном месте.

Ненастоящие учетные записи часто имеют огромное число подписчиков, так как созданы для массовых рекламных рассылок. Владельцы таких страниц отправляют заявки в друзья всем подряд, вступают в группы, пользуются сервисами по накрутке числа подписчиков. Последние не имеют между собой ничего общего: принадлежат к разным возрастным группам, живут в разных городах и имеют разные социальные статусы. На «стене» поддельного аккаунта, как правило, нет активных обсуждений, а посты опубликованы в один день. Чаще всего это записи с чужих страниц, а «стена» в целом выглядит бессмысленно. Реальный пользователь следит за тем, что размещено на его странице, и регулярно чистит ее от «мусора», одновременно добавляя свои фото и видео. Признак ненастоящего профиля – использование странного или рекламного «ника» («зАгОрЕлАя ШоКоЛаДкА», «Недорогой Линолеум» и т.д.) или имен реальных пользователей с изменением одной буквы, чтобы исходная и поддельная страницы не выводились в одном и том же поиске. Если же вам лень обращать внимание на эти детали, то стоит помнить, что в статьях о знаменитостях, опубликованных на таких сайтах, как Википедия, IMDB и т.д., приводятся ссылки на официальные профили в соцсетях.