Подписка на е-рассылку Печатное издание

четверг, 8 июля 2021 года   

08.07.2021 - 15:51Евросоюз признал швейцарский Covid-сертификат

Фальшивые профили в соцсетях в Швейцарии|Faux profils sur les réseaux sociaux en Suisse

Автор: Лейла Бабаева, Женева-Берн-Лозанна, 8. 07. 2021.

© geralt/pixabay.com

В последние несколько месяцев в соцсетях в Конфедерации появилось много поддельных страниц, якобы принадлежащих политикам, журналистам и т.д. Кому они нужны и как распознать ненастоящий аккаунт? |
Ces derniers mois, de nombreuses fausses pages sont apparues sur les réseaux sociaux dans la Confédération, appartenant prétendument à des hommes politiques, des journalistes, etc. Qui en a besoin et comment distinguer un faux compte d'une page vraie?

Среди тех, чью страницу скопировали злоумышленники, можно назвать депутата Национального совета Кристиана Люшера и главного редактора радиослужбы телерадиокомпании RTS Лорана Каспари. Создатели поддельных страниц потрудились, чтобы без внимательного изучения их творения было не отличить от оригиналов, в том числе скопировали некоторые из публикаций вышеупомянутых личностей, информирует RTS.

Мошенники преследуют разные цели, но прежде всего стремятся извлечь финансовую выгоду или прорекламировать товары, иногда хотят повредить репутации знаменитостей. Интересно, что выдавать себя за другого в соцсетях – еще не уголовное правонарушение. Чтобы такое деяние стало наказуемым, ему должны сопутствовать взлом чужой страницы, кража данных, нарушение авторских прав или клевета. Чаще всего фальшивые профили можно удалить в связи с использованием чужих фото, которые защищены авторским правом.

Хорошая новость в том, что в 2022 году задача интернет-самозванцев в Швейцарии сильно усложнится, так как вступят в силу изменения в Уголовном кодексе, согласно которым использование личных данных другого человека при открытии аккаунта в Twitter, Instagram или на других сайтах станет уголовно наказуемым. Впрочем, уже сегодня пострадавший от действий обманщиков может публично заявить, что «его» новая страница – подделка, однако ситуация усложняется, если у такого человека нет профиля в конкретной соцсети. В таком положении оказался один из болельщиков сборной Швейцарии по футболу: его лицо запомнили многие интернет-пользователи после победы Конфедерации над Францией в 1/8 финала чемпионата Европы 2020. Без ведома молодого человека у него появилась страница в Instagram, на обновления которой подписались более 10 тыс. человек. Успеху способствовали два изображения фаната: на одном он вот-вот заплачет, на втором – яростно кричит, сняв футболку. Самозванцы, создавшие профиль, пытались продавать биткоины подписчикам.

Чтобы восстановить справедливость, невольно прославившийся Лука Лаутенбах сам завел страницу в Instagram, но стоило ему опубликовать фото или видео, как мошенники копировали их в его поддельный профиль. Последний был недавно деактивирован, но в соцсетях существует еще много подобных «пустышек». Лука Лаутенбах проконсультировался с адвокатом, который свяжется с администрациями соцсетей и попросит их опубликовать требование к злоумышленникам прекратить свою деятельность. При создании страницы во многих соцсетях есть предупреждение о том, что новый пользователь не должен выдавать себя за другого человека, однако в случае нарушения пострадавший должен доказывать свою правоту, обращаться в администрацию, пересылать копию своего паспорта. Все это занимает время и требует денег, если желающий добиться справедливости наймет адвоката.

Добавим, что на месте Луки многие решили бы, что им повезло: поддельная страница закрыта, а он бесплатно обрел известность – такую, что футбольные фанаты узнают его в разных странах, а СМИ берут у него в интервью. Тем, кто успели собрать сравнительно большую армию подписчиков, эксперты советуют периодически проверять, нет ли в интернете «их» страниц, о которых они не знают, чтобы вовремя отреагировать. Как же отличить поддельный аккаунт от настоящего, если вы хотите следить за новостями интересующей вас знаменитости? Прежде всего, нужно обратить внимание на фото. На «фейковых» страницах снимки зачастую опубликованы в один день, кроме того, мошенники нередко ограниваются несколькими фото, сделанными в одном месте.

Ненастоящие учетные записи часто имеют огромное число подписчиков, так как созданы для массовых рекламных рассылок. Владельцы таких страниц отправляют заявки в друзья всем подряд, вступают в группы, пользуются сервисами по накрутке числа подписчиков. Последние не имеют между собой ничего общего: принадлежат к разным возрастным группам, живут в разных городах и имеют разные социальные статусы. На «стене» поддельного аккаунта, как правило, нет активных обсуждений, а посты опубликованы в один день. Чаще всего это записи с чужих страниц, а «стена» в целом выглядит бессмысленно. Реальный пользователь следит за тем, что размещено на его странице, и регулярно чистит ее от «мусора», одновременно добавляя свои фото и видео. Признак ненастоящего профиля – использование странного или рекламного «ника» («зАгОрЕлАя ШоКоЛаДкА», «Недорогой Линолеум» и т.д.) или имен реальных пользователей с изменением одной буквы, чтобы исходная и поддельная страницы не выводились в одном и том же поиске. Если же вам лень обращать внимание на эти детали, то стоит помнить, что в статьях о знаменитостях, опубликованных на таких сайтах, как Википедия, IMDB и т.д., приводятся ссылки на официальные профили в соцсетях.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.08
CHF-EUR 0.92
CHF-RUB 80.26

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Бесполезный (?) швейцарский Covid-сертификат

Конкретный пример того, как решение об отказе от рамочного соглашения с ЕС отражается на простых гражданах.

Всего просмотров: 3,421

«Самое подходящее время для вакцинации – сейчас»

 Вариант дельта распространяется, число инфекций увеличивается, а темпы вакцинации снижаются – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.

Всего просмотров: 1,120

Средство управления иммунным ответом

 Ученые Базельского университета выяснили механизм активации иммунных клеток. Результаты исследования могут помочь в борьбе со СПИДом, раком и другими заболеваниями.

Всего просмотров: 701
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Бесполезный (?) швейцарский Covid-сертификат

Конкретный пример того, как решение об отказе от рамочного соглашения с ЕС отражается на простых гражданах.

Всего просмотров: 3,421

Как получить Covid-сертификат?

 Сертификаты будут выдаваться в бумажном и электронном виде, а проверить их можно будет без передачи или хранения персональных данных.

Всего просмотров: 3,376

Covid-19: вакцинация для детей старше 12 лет

 Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) и Федеральная комиссия по вакцинации (CFV) рекомендуют молодым людям в возрасте от 12 до 15 лет при желании пройти вакцинацию против нового коронавируса. Прививка, как и для взрослых, будет бесплатной.

Всего просмотров: 1,107
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top