В эпоху интернета кого-то может удивить то, что влияние социальных сетей на мнение швейцарцев пока ограничено, но именно это подчеркивается в коммюнике OFCOM. Впрочем, их воздействие больше всего заметно в Романдии, где они соперничают в этой сфере с печатными изданиями. Среди соцсетей лидируют Facebook и Instagram, не на последнем месте – видеохостинг YouTube.



В 2018 году телевидение больше других СМИ влияло на взгляды швейцарцев, за ним выстроились радио, печатная пресса, новостные веб-порталы и социальные сети. OFCOM публикует «Мониторинг СМИ Швейцарии» во второй раз, со времени первого исследования сила воздействия телевидения и радио почти не изменилась. Интересно, что, по сравнению с данными за 2017-й год, печатные издания стали меньше влиять на ход мыслей населения, а вот новостные веб-сайты завоевывают позиции.





Если пользоваться терминологией исследования, то на долю телевидения приходится 28% «рынка мнений» Швейцарии, радио – 24%, печатных изданий – 20%, новостных веб-сайтов – 18%, социальных сетей – 11%. Добавим, что при оценке данных эксперты приняли во внимание потребление информации в таких сферах как политика, экономика, общество, культура и спорт. Вместе с тем, в «Мониторинге СМИ Швейцарии» нет сведений о том, где жители Конфедерации ищут информацию перед референдумами или выборами.По данным OFCOM, в Швейцарии – более 170-ти СМИ, что позволяет гарантировать разнообразие мнений в стране, хотя одновременно беспокойство специалистов вызывает приобретение различных изданий крупными медиахолдингами. Наибольший выбор СМИ – в немецкоязычных кантонах, наименьший – в Тичино, но даже здесь у населения есть достаточно альтернативных источников информации. Добавим, что ни одно СМИ не лидирует на государственном уровне, поскольку Конфедерация «разделена» на языковые регионы, в которых действуют конкретные игроки.