Автор: Лейла Бабаева, Берн, 24. 01. 2020. Просмотров: 88
В эпоху интернета кого-то может удивить то, что влияние социальных сетей на мнение швейцарцев пока ограничено, но именно это подчеркивается в коммюнике OFCOM. Впрочем, их воздействие больше всего заметно в Романдии, где они соперничают в этой сфере с печатными изданиями. Среди соцсетей лидируют Facebook и Instagram, не на последнем месте – видеохостинг YouTube.
В 2018 году телевидение больше других СМИ влияло на взгляды швейцарцев, за ним выстроились радио, печатная пресса, новостные веб-порталы и социальные сети. OFCOM публикует «Мониторинг СМИ Швейцарии» во второй раз, со времени первого исследования сила воздействия телевидения и радио почти не изменилась. Интересно, что, по сравнению с данными за 2017-й год, печатные издания стали меньше влиять на ход мыслей населения, а вот новостные веб-сайты завоевывают позиции.
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