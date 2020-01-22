Автор: Лейла Бабаева, Берн, 22. 01. 2020. Просмотров: 117
В Европе вспышки АЧС зафиксированы в Бельгии, Болгарии, Эстонии, Литве, Польше, Румынии, Словакии и других странах, отмечается на сайте Федерального управления по пищевой безопасности и ветеринарным вопросам (OSAV). Во всем мире эпидемия затронула десятки государств, включая Россию, Украину, Северную Корею, Вьетнам, Лаос, Камбоджу, Мьянму, Индонезию и Филиппины.
В январе прошлого года СМИ разных стран писали о том, что Дания строит забор на границе с Германией, чтобы защитить своих свиней от вируса на случай, если он вдруг доберется до родины Гейне. Сегодня ограду длиной 43,3 км возводит Франция: в департаментах Арденны и Мез на границе с Бельгией. В Германии рассматривают возможность установить ограждения на границе с Польшей. Такая мера представляется властям необходимой в связи со вспышкой чумы свиней на западе Польши в ноябре прошлого года; трупы диких кабанов, умерших от АЧС, были найдены в 30 км от границы с Германией. Добавим, что африканская чума свиней не представляет опасности для человека!
Сегодня эпидемия АЧС – не только ветеринарная, но и экономическая проблема. С одной стороны, фермеры несут огромные убытки, с другой, из-за дефицита дорожает мясо. В Китае рост цен на свинину привлек внимание мафии. Злоумышленники распространяют слухи о вспышке АЧС в конкретном районе, не гнушаясь подкинуть мертвых свиней на обочину дороги, чтобы заставить фермеров в это поверить. Когда среди свиноводов начинается паника, дельцы скупают мясо по дешевке.
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Зачем Швейцарии 67-часовая рабочая неделя?В Конфедерации, возможно, пересмотрят закон о труде (LTr), чтобы предоставить работодателям право периодически переходить на 67-часовую рабочую неделю. Об этом пишет газета Le Matin Dimanche, ссылаясь на секретный документ Государственного секретариата по экономике (SECO).
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