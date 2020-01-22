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среда, 22 января 2020 года   

Швейцария принимает меры против чумы свиней|La Suisse se prémunit contre la peste porcine

Автор: Лейла Бабаева, Берн, 22. 01. 2020. Просмотров: 117

(© pixabay.com)

Эпидемия африканской чумы свиней (АЧС) бушует в мире не первый год, больше всего от нее пострадал Китай. Швейцария реализует специальную программу, чтобы не допустить проникновения вируса на свою территорию.|
L'épidémie de peste porcine africaine (PPA) sévit dans le monde depuis plusieurs années et la Chine en a le plus souffert. La Suisse prend des mesures pour empêcher le virus de pénétrer son territoire.

В Европе вспышки АЧС зафиксированы в Бельгии, Болгарии, Эстонии, Литве, Польше, Румынии, Словакии и других странах, отмечается на сайте Федерального управления по пищевой безопасности и ветеринарным вопросам (OSAV). Во всем мире эпидемия затронула десятки государств, включая Россию, Украину, Северную Корею, Вьетнам, Лаос, Камбоджу, Мьянму, Индонезию и Филиппины.

В январе прошлого года СМИ разных стран писали о том, что Дания строит забор на границе с Германией, чтобы защитить своих свиней от вируса на случай, если он вдруг доберется до родины Гейне. Сегодня ограду длиной 43,3 км возводит Франция: в департаментах Арденны и Мез на границе с Бельгией. В Германии рассматривают возможность установить ограждения на границе с Польшей. Такая мера представляется властям необходимой в связи со вспышкой чумы свиней на западе Польши в ноябре прошлого года; трупы диких кабанов, умерших от АЧС, были найдены в 30 км от границы с Германией. Добавим, что африканская чума свиней не представляет опасности для человека!

Сегодня эпидемия АЧС – не только ветеринарная, но и экономическая проблема. С одной стороны, фермеры несут огромные убытки, с другой, из-за дефицита дорожает мясо. В Китае рост цен на свинину привлек внимание мафии. Злоумышленники распространяют слухи о вспышке АЧС в конкретном районе, не гнушаясь подкинуть мертвых свиней на обочину дороги, чтобы заставить фермеров в это поверить. Когда среди свиноводов начинается паника, дельцы скупают мясо по дешевке.

В Швейцарии вируса АЧС пока нет, здесь реализуется национальная программа раннего обнаружения чумы среди лесных кабанов. По данным за прошлый год, приведенным на сайте OSAV, анализ крови и тканей животных, найденных мертвыми или застреленных в связи с обнаружением у них симптомов какой-либо болезни, не подтвердил присутствие вируса чумы в их организмах. АЧС убивает 85-95% инфицированных животных, у которых, среди прочего, наблюдаются лихорадка и внутренние кровотечения. Сегодня не существует вакцины от АЧС и пока неясно, будет ли она создана. В декабре прошлого года в Европе было обнаружено около 700 зараженных свиней, более 600 из них – дикие кабаны.

Учитывая большой риск проникновения вируса АЧС на территорию Конфедерации, OSAV рекомендует всем, кто совершают поездки в регионы, затронутые эпидемией чумы, не привозить оттуда свинину. После охоты в районах, где зафиксированы вспышки АЧС, необходимо продезинфицировать обувь и одежду. На сайте OSAV приведены инструкции для тех, кто отправляются путешествовать за границу, а также для швейцарских фермеров, которые разводят свиней.

 

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