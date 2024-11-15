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12.11.2024 - 13:36Всеволод Завидов – лауреат премии Фонда Раду Лупу

В США Lindt & Sprüngli обвинили в ложности рекламных обещаний |Aux Etats-Unis Lindt & Sprüngli est accusée pour la publicité mensongère

Автор: , Цюрих, .

Так выглядит магазин Lindt в Нью-Йорке (DR)

Если суд примет решение в пользу истцов, это может создать неприятный прецедент для всей сладкой индустрии.

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Si la Cour se prononce en faveur des plaignants, cela peut créer un précède peu souhaitable pour toute la dolce industrie.

 

Шоколад – двигатель швейцарского экспорта, а Lindt & Sprüngli – его локомотив. Не удивительно поэтому, что буквально с первых дней существования Нашей Газеты мы следим за новостями этого сладкого гиганта, ведущего свою историю с

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швейцарский шоколад
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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