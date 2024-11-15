В США Lindt & Sprüngli обвинили в ложности рекламных обещаний |Aux Etats-Unis Lindt & Sprüngli est accusée pour la publicité mensongère

Шоколад – двигатель швейцарского экспорта, а Lindt & Sprüngli – его локомотив. Не удивительно поэтому, что буквально с первых дней существования Нашей Газеты мы следим за новостями этого сладкого гиганта, ведущего свою историю с