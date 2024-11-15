Автор: Надежда Сикорская, Цюрих, 15.11.2024.
Если суд примет решение в пользу истцов, это может создать неприятный прецедент для всей сладкой индустрии.|
Si la Cour se prononce en faveur des plaignants, cela peut créer un précède peu souhaitable pour toute la dolce industrie.
Шоколад – двигатель швейцарского экспорта, а Lindt & Sprüngli – его локомотив. Не удивительно поэтому, что буквально с первых дней существования Нашей Газеты мы следим за новостями этого сладкого гиганта, ведущего свою историю с
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