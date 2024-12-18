Шоколадная бомба из Аарау |La bombe de chocolat d’Aarau

В список швейцарских городов, обязательных для посещения, Аарау не входит: туристы, путешествующие по немецкой части страны, чаще предпочитают прогуляться по шумному Цюриху, респектабельному Берну, игрушечному Люцерну или многокультурному Базелю. Аарау же, пользуясь терминологией голливудских продюсеров, в престижный «перечень А» не включен, оставаясь городом второстепенного значения. И напрасно: съездить туда стоит не только для того, чтобы увидеть город, который в 1798 году в течение нескольких месяцев был первой столицей Швейцарии, но и чтобы попробовать местный шоколадный специалитет.