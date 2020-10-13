Эпидемиологическая ситуация не радует практически во всей Европе, включая Швейцарию, где мы все же, согласитесь, пользуемся большей свободой, чем наши соседи-французы. По официальным данным наиболее затронуты кантоны Женева, Во и Цюрих, что не удивительно, ведь именно там проживает больше всего людей.

В то время, как руководство Швейцарской Конфедерации, включая министра здравоохранения, сохраняет спокойствие, терпение граждан истощается буквально на глазах – несмотря на то, что инициатива проведения референдума на тему « Stop SwissCovid » не собрала нужное количество подписей, а значит действующий Закон о Covid-19 останется в силе до июня 2022 года.

Если весной, когда началась вся эта печальная история, население Швейцарии сплотилось вокруг правительства и практически единогласно поддержало принятые им исключительные меры, то в последние дни наблюдается все больший раскол: людям надоели маски и оставляемые свободными места в кинотеатрах и концертных залах, надоело не иметь возможности строить планы, да и просто – жить нормальной жизнью. Увы, конца этому пока не видно, и понятно, почему растет давление на власти с требованием скорейшего и повсеместного введения быстрых, 15-минутных тестов – несмотря на их спорную надежность.

По мнению профессора Дидье Сорнетта, специалиста в области экономических рисков, власти не смогли найти нужное «равновесия» и не вполне оценили негативный эффект принимаемых ими мер, в частности, на экономику. В эфире RTS он осудил «маниакальное фокусирование» на коронавирусе в ущерб другим заболеваниям, которые никуда не делись. Другие комментаторы также указывают на то, что решения правительства принимаются исключительно на основе числа зафиксированных позитивных тестов, а не смертельных исходов или госпитализаций, которых очень мало. Наиболее решительно настроенные критики действий правительства – а такие есть и среди наших читателей! – вообще говорят, что вводимые им меры «поддерживают атмосферу беспокойства и жарят экономику на медленном огне». И ради чего? – раздается все чаще этот риторический вопрос, ведь сила лозунга «ради сохранения жизней» имеет свои лимиты.

В ответ на эти обвинения кантональный врач Женевы Аглая Тарден объяснила, также в эфире RTS, что она и ее коллеги вовсе не забыли о других заболеваниях, и что именно для того, чтобы иметь возможность уделять страдающим от них людям должное внимание и надо держать под контролем эпидемию коронавирус. Замедление ее распространения в Швейцарии она отнесла на счет верной правительственной тактики, приведя такое сравнение: «Когда мы ограничиваем скорость на дорогах, чтобы сократить число несчастных случаев, то все понимают, что не стоит отменять это ограничение, как только цель оказывается достигнутой, ведь число ДТП снова возрастет».

Предвосхищая вопрос читателей «Что же теперь, всю жизнь сидеть в масках на пионерском расстоянии?!», честно отвечаем: не знаем, но обязуемся продолжать регулярно информировать вас о развитии ситуации.

Тем временем жизнь, хоть и в масках, продолжается, и для многих из вас самый насущный вопрос сегодня – что делать с детьми во время неумолимо приближающихся осенних каникул? Ехать в далекие теплые страны вряд ли кто-то решится, привычное ближнее зарубежье тоже не с руки – и Лондон, и Париж, и Лазурный берег, а со вчерашнего дня снова и Россия с Грузией, находятся в красной зоне, границы которой регулярно обновляются здесь.

Многие, мы уверены, выберут опцию внутреннего туризма – не зря же мы регулярно пополняем специальное досье публикациями на эту тему, предлагая самые разные маршруты! Но тут другая проблема: погода! Все же Швейцария – не Мальдивы, и синоптики пророчат дожди-дожди-дожди…

Нервозность, неуверенность и максимальная гибкость в отношении собственных планов – так, наверное, можно описать состояние, в котором пребывает сейчас большинство из нас. Если это может хоть немного вас утешить, знайте: в точно таком же состоянии пребывают работники туристического сектора во всем мире, включая Швейцарию – ведь они тоже очень ждут наших/ваших каникул, чтобы хоть как-то поправить свою сильно пошатнувшуюся финансовую ситуацию. По прогнозам специалистов, горы и равнины вновь окажутся в привилегированном положении по сравнению с городами – бедная наша Женева, опять ей не светит.

Профессионалы туризмы надеются на лучшее, хоть и не питают иллюзий, и при этом сами не плошают: «Мы реагируем на ситуацию, которая меняется чуть ли не каждый день, - поделился Гийом Лаша, директор туристического офиса кантона Юра, где с этой недели ужесточаются ограничительные меры. – До сих пор уровень бронирования был удовлетворительным, но теперь надо быть готовыми к отменам. Невозможно планировать дальше, чем на неделю вперед».

В таком же положении находится его коллега из кантона Невшатель Ян Энгель – число групповых поездок и деловой туризм резко сократились, однако запланированные семейные выезды пока не отменены. При этом половина сотрудников туристического офиса с начала октября находится на технической безработице – бюджет в этом году пришлось урезать на 30%. На дворе еще только середина октября, но г-н Энгель уже готовит символические сани: «Более 60% швейцарцев не катаются на лыжах. Так что зимний сезон может принести приятный сюрприз», - поделился он с журналом Bilan.

Директор туристического офиса кантона Во Андреас Банхолцер, в свою очередь, внимательно следит за данными Федеральной службы здравоохранения и за регионами, которые попадают в определяемую ею красную зону. И обвиняет журналистов: «Мы пострадали от статей в немецкоязычной прессе, утверждавших, что наш кантон – очаг инфекции». Он напоминает, что для Германии, например, кантоны Во и Женева – в красном списке, посетившие их граждане по возращении должны отправиться на карантин. Г-н Банхолцер подразумевает, видимо, что на туристов из Германии в ближайшее время рассчитывать не приходится. Из России, увы, тоже. «Уровень занятости некоторых гостиниц кантона составляет сейчас только 7-8%. Люди ждут последнего момента, чтобы бронировать номера, ведь они знают, что проблем с этим не будет». Тенденцию к ultra last minute бронированию подметили и сотрудники гостиничного объединения Hotelplan.

Популярнейшие туристические направления – Барселона, Лондон, Париж, Ницца – находятся не в лучшем положении. В прошлый четверг огласила свои неутешительные результаты авиакомпания Easyjet: с начала июля по конец сентября она перевезла на 62% меньше пассажиров, чем за тот же период годом ранее.

Да, города проигрывают горам: в Вале управляющие отелями настроены оптимистично, а в Граунбюндене число забронированных номеров не только не уступает прошлогоднему, но даже превышает его – когда заграница на замке, а подышать горным воздухом хочется, это логично. Такие же позитивные вести поступают из Энгадина, Санкт-Морица и Арозы – при условии, конечно, что ветер не переменится и не нагонит тучи.

Кантон Тичино, первым в Швейцарии принявший на себя удар пандемии коронавирус весной, немного воспрянул летом, зарегистрировав на своей территории рекордные 400 000 ночевок и 50-процентный прирост туристов среди соотечественников.

Швейцария для швейцарцев? Не от хорошей жизни, но пока, видимо, так.