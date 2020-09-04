Автор: Надежда Сикорская, Женева, 4. 09. 2020. Просмотров: 281
Таков вывод ежегодного доклада «Глобальный индекс инноваций», опубликованного в среду расположенной в Женеве Всемирной организации интеллектуальной собственности (МОИС). Думаем, многие читатели с ним не согласятся.|
Ceci est la conclusion du rapport « Global Innovation Index 2020 » publié par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) mercredi. Plusieurs de nos lecteurs risquent d’être en désaccord.
Рейтинг рейтингу рознь. В то время как в прошлом году, по оценке ВЭФ, Швейцария сдала позиции и опустилась на пятую строчку , по мнению специализированного агентства ООН, она уже второй раз подряд беспрекословный лидер. Исследование проводится МОИС совместно с консорциумом Корнельского университета (США) и Школой бизнеса INSEAD (Франция). Охватывая 131 государство, оно учитывает такие параметры, как научные исследования, человеческий капитал, институты, инфраструктура, развитие бизнеса, знания и технологии, креативность.
Все изучаемые страны разделены на четыре категории: с высоким уровнем доходов, выше среднего, ниже среднего и низким. Швейцария оказалась абсолютным чемпионом, заняв первое место по всем показателям как во всем списке в целом, так и среди стран с высоким уровнем доходов (всего их 49), опередив Швецию, США, Великобританию, Нидерланды, Данию, Финляндию, Сингапур и Южную Корею.
Китай, в свою очередь, лидирует во второй категории, включающей 37 государств, а Южная Корея и Сингапур уже вошли в первую глобальную десятку. Это дает МОИС основание полагать, что со временем лидерство в области инноваций сместится в азиатский регион, который развивается быстрее прочих.
Помимо традиционно заслуживающих похвал достижений в области здравоохранения, удаленной работы, образования и е-торговли, Всемирная организация интеллектуальной собственности особо отметила прогресс Швейцарии в сфере регистрации новых патентов, и пандемия коронавируса может быть на руку этой тенденции. «Все зависит от того, как будет развиваться ситуация в ближайшие месяцы», - отметил генеральный директор МОИС Фрэнсис Гарри. Палка эта о двух концах, ведь если, с одной стороны, общая проблема вынудила ученых мира объединить усилия в поисках ее решения, то с другой, многие другие крупные исследовательские проекты были приостановлены как менее приоритетные.
По мнению господина Гарри, которого в начале октября сменит сингапурец Дарен Танг, правительства должны проследить, чтобы в разработанных ими планах спасения национальных экономик акцент был сделан на инновации и сотрудничество, в первую очередь сейчас – в области здравоохранения, но, как только пандемию удастся взять под контроль, и в других сферах. Вопрос в том, когда удастся-то?!
Особое внимание в исследовании уделяется на этот раз финансированию инновационной сферы: очевидно, что долгосрочные инвестиции резко сократились как в США, так и в Азии, и в Европе. Наиболее пострадали стартапы в развивающихся странах и предприятия, развитие которых зависит от серьезных исследований, проводимых на постоянной основе.
Из стран «нашего» региона в рейтинге присутствуют лишь четыре. Россия потеряла одну позицию, расположившись на 47-м месте (между Румынией и Индией) и 6-м в группе стран с доходами выше среднего уровня (всего их 37). Украина и Молдавия заняли соответственно 45 и 59 места в глобальном рейтинге и 2 и 6 позиции в группе государств с доходами ниже среднего уровня (таких 29). Наконец, Таджикистан, зачисленный в группу из 16 стран с низким уровнем доходов, занял в ней 4 место, а в целом – 109-е.
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