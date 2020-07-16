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четверг, 16 июля 2020 года   

Huawei, 5G и Швейцария|Huawei, 5G et la Suisse

Автор: Лейла Бабаева, Берн, 16. 07. 2020. Просмотров: 376

© huawei.com

Великобритания запретила Huawei создавать сети 5G, подозревая эту компанию в шпионаже в пользу Пекина. Китайцы не сдаются и расширяют деятельность в Швейцарии, которая традиционно сохраняет нейтральную позицию. |
Huawei a été banni du réseau 5G britannique à cause des soupçons d’espionnage au profit de Pékin. Les Chinois ne se rendent pas et élargissent leurs activités dans la Confédération, qui, traditionnellement, maintient sa position neutre.

Наша Газета рассказывала о сетях 5G в Конфедерации и о деятельности фирмы Huawei в этой стране. Напомним, что в прошлом году компании Sunrise и Huawei открыли центр исследований в области 5G, сотрудники которого будут демонстрировать, как передовая технология позволит создавать новые услуги.

На принятие Лондоном неприятного для Huawei решения повлияли США, которые ужесточили санкции против китайского предприятия. Стоит отметить, что в прошлом году депутаты швейцарского парламента высказывали опасения по поводу того, что часть оборудования для сетей 5G в Конфедерации поставляет именно Huawei, но правительство указало на отсутствие доказательств шпионажа со стороны этой компании. В Федеральном управлении по коммуникациям (OFCOM) недавно подтвердили, что позиция семи мудрецов не изменилась, напомнив, что установка любого иностранного оборудования или программного обеспечения чревата риском.

В целом, Huawei мало кого пугает в Швейцарии. Swisscom сотрудничает с этой фирмой в рамках обслуживания своих линий фиксированной телефонной связи, Sunrise – мобильных сетей, Salt подписала с Huawei договор о поставках оборудования, информирует телерадиокомпания RTS. Эксперты расценивают это как доказательство качества продукции китайского производителя, который, к тому же, обладает большими возможностями в области исследований и инноваций.

Со своей стороны, Huawei старается еще больше укрепиться в Швейцарии: объявила о намерении инвестировать в университеты, а в будущем планирует стать лидером продаж мобильных телефонов, потеснив фирму Apple. Стойкостью китайцев поневоле восхищаешься: после обвинений со стороны США в шпионаже и отключения от системы Android фирма Huawei не ушла с рынка смартфонов, а бросила смелый вызов конкурентам. Чтобы привлечь разработчиков программ для телефонов, компания заявила, что будет в течение года отдавать им 100% выручки от продаж в своем магазине приложений AppGallery (исключением стали только игры).

По данным консалтинговой компании Counterpoint, в апреле 2020 года Huawei заняла первое место в мире по продажам смартфонов, обогнав Samsung. Тем не менее, сегодня в AppGallery еще нет многих востребованных приложений: например, мы не найдем здесь ни программы от железнодорожной компании CFF, ни от крупных швейцарских банков, зато можем скачать приложения телерадиокомпании SRF и газеты 20 Minutes. Глава отделения Huawei в Конфедерации Стивен Хуанг заявил, что его предприятие добьется успеха не через 2-3 года – прогресс будет заметен уже через шесть месяцев. По словам главного редактора швейцарского интернет-магазина Digitec Galaxus AG Доминика Барлоше, успехи Huawei в последние несколько месяцев ошеломляют, эту фирму нельзя недооценивать. Согласно результатам исследования консалтинговой компании Oxford Economics, если Huawei «выпроводят» из Конфедерации, то ВВП страны сократится на сумму от 400 млн до 4,3 млрд франков. От 200 тыс. до 1,2 млн швейцарцев получат доступ к 5G лишь в 2023 году, а в ближайшее десятилетие средняя сумма ежегодных вложений в инфраструктуру 5G вырастет на 45-142 млн франков.

Добавим, что мобильные операторы Конфедерации сталкиваются с большими трудностями при создании сетей 5G из-за нежелания властей кантонов и коммун идти им навстречу. 90% заявлений фирмы Swisscom о выдаче разрешения на строительство остались без внимания. Сегодня у компаний нет проблем в этой сфере только в кантонах Берн, Золотурн и Аппенцелль-Иннерроден. Операторы ожидают от Конфедерации скорейшего принятия мер для исправления ситуации, так как они потратили немалые средства на приобретение частот для обеспечения связи 5G в рамках тендера, проведенного Федеральной комиссией связи (ComCom).

 

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Huawei, 5G и Швейцария

 Великобритания запретила Huawei создавать сети 5G, подозревая эту компанию в шпионаже в пользу Пекина. Китайцы не сдаются и расширяют деятельность в Швейцарии, которая традиционно сохраняет нейтральную позицию.

Всего просмотров: 376
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