Если заглянуть в архив Нашей Газеты, то выясняется, что с самых первых дней существования издания мы обращались к вопросу инвестиций в драгоценные металлы. Что логично, ведь во все времена именно в них предпочитали вкладывать свои средства самые прагматичные граждане мира, а Швейцария – страна прагматиков, отлично ориентирующихся в рыночных реалиях. Но даже не специалисту понятна такая статистика: за последние 20 лет цена золота – будь то за унцию, в виде слитка или инвестиционных монет Napoléon – выросла на 400%! Такая же тенденция наблюдается с серебром: с 2000 года цена на него выросла на 340%, в каком бы виде ни был металл – унций, слитков или инвестиционных монет «Кленовый лист» (Maple Leaf).

При этом мы ни разу не писали, что конкретно должен сделать человек, решивший, скажем, приобрести золотой или серебряный слиток. И вот выяснилось, что в Женеве, а конкретно в здании Всемирного торгового центра находится компания Euporos SA, занимающаяся продажей золота, серебра, палладия, платины, родия и иридия. Компания существует с 2010 года и успешно развивается, на сегодняшний день она имеет четыре центра хранения металлов (Цюрих, Женева, Сион и Лозанна) и предоставляет 100-процентную гарантию на всех этапах сотрудничества – от доставки до хранения.

Стоит отметить, что руководство и сотрудники компании позиционируют себя не просто как продавцы, но как консультанты, заботящиеся о сохранении наследия тех, кто оказывает им доверие. Наконец, наших читателей, несомненно, обрадует и такая информация: помимо традиционных французского, немецкого, английского и испанского языков, компания предоставляет услуги и на русском, в частности, благодаря присоединению к команде опытного маркетолога Елены Мелешко, от которой мы узнали немало интересного об этой далекой от нас области – кстати, благодаря Елене возникла русскоязычная версия сайта компании. По словам Елены, наподобие врачей, испытывающих на себе новые препараты, она испытывает на себе различные услуги Euporos SA, чтобы затем рекомендовать их со знанием дела. К одним из недавних таких «тестов» относится услуга «инвестирование в детей». Что это такое?

– В нашей компании очень легко открыть клиентский счет: достаточно зарегистрироваться и сделать несколько «кликов», – чуть издалека начинает рассказ Елена Мелешко. – Каждый зарегистрированный взрослый может открыть счет для своего несовершеннолетнего ребенка. Что сделала и я, купив по килограмму серебра для каждого из своих двух детей, которым сейчас 4 года и 8 лет. Доступ к этому счету дети получат, лишь достигнув совершеннолетия. Учитывая, что время еще есть, я выбрала вариант хранения серебра в так называемой свободной зоне, где оно не облагается налогом. Каждому слитку присваивается номер, закрепляемый за держателем счета. Все родители обеспокоены финансовым будущим своих детей, поэтому не стоит удивляться, что junior accounts пользуются популярностью.

В чем преимущество физического хранения слитков по сравнению с другими формами инвестиций, например, в акции?

Для меня лично важно именно ощущение материальности вклада, возможность его в буквальном смысле слова потрогать. Плюс, зная, что запасы золота и серебра не бесконечны, а спрос на них постоянно растет, нельзя не понимать, что будет расти и цена. Опыт многих знакомых профессиональных инвесторов, доверившихся «бумаге», также указывает на правильность такого подхода. Инвестируя в золото, вы можете быть точно уверены, что в долгосрочной перспективе не потеряете.

Вы упомянули о возможности хранения серебра без выплаты НДС. Есть ли такая возможность для золота?

Дело в том, что золото вообще не облагается НДС.

А почему так?

Это интересный вопрос. Экономически развитые страны при обложении НДС драгоценных металлов как правило учитывают исторически сложившуюся практику использования этого вида товара не только для производственных целей, но и для инвестиций. Еще недавно любая операция по реализации драгоценных металлов в Европе облагалась НДС по стандартной ставке, вне зависимости от того, о каких драгоценных металлах шла речь. В настоящее время все больше стран выделяют из списка драгоценных металлов так называемые «инвестиционные драгоценные металлы», которые освобождаются от НДС.

С 2006 года лишь некоторые страны Евросоюза имели право на временной основе освобождать продавцов инвестиционного золота от уплаты НДС. С 2010 года освобождение от НДС операций по реализации инвестиционного золота приобрело в ЕС постоянный и повсеместный характер.

При этом определение инвестиционного драгоценного металла отличается в зависимости от страны. Так, в странах-членах ЕС это исключительно золото, тогда как в Сингапуре признаются также серебро и платина. Формой инвестиционного драгоценного металла признается брусок (плитка, слиток) или пластина, а также монета. Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов (LBMA) и участниками Лондонского рынка платины и палладия (LPPM) установлены требования, предъявляемые к слиткам драгоценных металлов, в частности, к их весу и чистоте содержащегося в них металла (пробе), а также к обязательным отметкам, проставляемым на них. Стоит отметить, что Euporos SA торгует только слитками швейцарского производства (Metalor, Valcambi, PAMP), включенными в списки LBMA (London Bullion Market Association) или LPPM (London Platinum and Palladium Market), и получает свои товары напрямую с литейных заводов (аффинажные предприятия), надежность которых признана во всем мире, а продукция которых регулярно проверяется Конфедерацией.

Каким конкретно образом производится оплата услуг, ведь не все готовы доверить значительные суммы интернету?

Всеми традиционными способами: через банковский перевод, наличными, в криптовалюте.

Стоит заметить, что деятельность компании контролируется FINMA, регулярно проводятся аудиты. Все солидные клиенты проходят процедуру due diligence в соответствии со швейцарским законом об отмывании денег. Разумеется, с каждым клиентом компания устанавливает прямой индивидуальный контакт.

Для отправителей денег из России доступны четыре основных способа.

SWIFT-перевод – подходит для отправлений в долларах США, евро, фунтах стерлингов

Перевод с карты на карту – самый распространенный перевод, который совершается через интернет-банк

Банковский перевод через российский банк-корреспондент – используется для перевода в российских рублях за границу

Системы международных переводов – Western Union, MoneyGram и другие.

В каждом случае конвертация производится по внутреннему курсу банка на момент активации операции. Отдельные операции реализуются по определенным правилам, на которые необходимо обращать внимание, чтобы не иметь проблем с блокировкой счета или карты.

А имеют ли гражданине России право вкладывать деньги в драгоценные металлы в Швейцарии, с точки зрения российского законодательства? И какова ситуация в России?

Я не вижу преград для подобных инвестиций. При инвестициях в драгоценные металлы в России у ее жителей есть несколько вариантов. С точки зрения простоты, надежности и гарантий подлинности лучшее место для покупки слитка – это отделение банка. Если покупатель готов взять на себя дополнительные риски, можно попробовать купить слиток напрямую у продавца – физического лица.

При покупке золотого слитка в России к его стоимости будет добавлен НДС в размере 20%. Предложения об отмене этого налога поступают регулярно, но пока правительство их отвергает. Таким образом, помимо банковской наценки вы гарантированно заплатите еще 20% сверху.

Избежать уплаты НДС можно, только если вы сразу оформите договор о хранении золота и оставите его в банковском хранилище.

При продаже золотого слитка вам, возможно, придется уплатить еще 13% НДФЛ (налог на доходы физических лиц). Министерство финансов России планировало отменить НДС с продажи золота с 1 января 2022 года, после того как начнёт работать система маркировки драгметаллов. Но на данный момент этого не произошло.

Сравнимы ли требования к россиянам с требованиями к швейцарцам или, например, к нашим французским соседям?

Налогообложение золота во Франции особенно жесткое, а ведь там действует и налог на прирост капитала, который превышает треть прибыли. Покупателям драгоценных металлов по ту сторону границы иногда бывает сложно ориентироваться в налогах на инвестиционное золото, коллекционное золото, прирост капитала и в налоге на драгоценные металлы, который составляет 11,5%. Не только Франция, но и ряд других стран взимают прямой налог с транзакций: Италия, Великобритания или, по ту сторону Атлантики, Канада и США. Но в некоторых государствах налоговые системы гораздо менее сложные, например, в Германии, Бельгии и Швейцарии – там при покупке или перепродаже золотых монет и слитков налог не взимается.

Налогообложение золота в Швейцарии очень привлекательно для всех желающих вложить свои деньги в этот драгоценный металл. Отсутствие налога дает возможность оптимизировать возврат инвестиций. Единственная обязанность резидентов Швейцарии – декларировать приобретенные слитки и инвестиционные монеты для расчета налога на богатство: система, вызывающая зависть у жителей многих стран, включая Францию. Несмотря на это, среди наших клиентов очень много жителей Франции.



Во всех странах Европейского союза физические лица должны декларировать в таможенной администрации свое золото, серебро и любые изделия из драгоценных металлов, стоимость которых превышает или равна 10 000 евро.

Дорогие читатели! Если решите инвестировать в драгоценные металлы, теперь вы знаете, к кому обратиться за советом. www.euporos.ch