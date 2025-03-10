АЛЕКСАНДРА АРХИПОВА: Как устроено политическое доносительство в России

Как устроено политическое доносительство в России начиная с 2020 года? Кто такие доносчики? Почему люди пишут политические доносы на знакомых и незнакомых? Как власть подталкивает людей к политическому доносительству? Чем это отличается от советской системы? Об этом расскажет социальный антрополог Александра Архипова.

Александра Архипова — доктор наук, социальный антрополог, приглашенный преподаватель в Нормальной высшей школе (ЕNS) с 2024 по 2026 годы. Она изучает политический фольклор, слухи и нарративы. В прошлом году вышло 4-е издание ее книги «Опасные советские вещи» (с А. Кризюк) в изд. НЛО — «первое антропологическое и фольклористическое исследование, посвященное страхам советского человека». Кроме того, она ведет популярный блог в Telegram и Facebook, посвященный социальной антропологии и анализу текущей ситуации в России. В последние годы она исследовала реакции россиян на социальные и политические события, включая отклик российского общества на войну в Украине. В 2023 году она создала виртуальную выставку антивоенного стрит-арта под названием NoWobble (https://www.nowobble.net/), на которой представлено около 500 объектов граффити, стикеров и листовок, которые россияне тайно размещают в общественных местах в знак протеста против войны. После вторжения России в Украину Архипову объявили «иностранным агентом» российские власти. Ей пришлось покинуть Россию, и теперь она живет и работает во Франции, сосредотачиваясь на изучении языка пропаганды и политического доносительства в современной России.

Встреча состоится в понедельник 31 марта в 20:00 в аудитории Phil 211 Bâtiment des Philosophes (22, boulevard des Philosophes)