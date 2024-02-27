Жорж Нива: «Александр Солженицын: 20 000 дней на Архипелаге Гулаг»

В субботу 9 марта в 16 ч.
в зале Большого совета Сиона (Вале)
состоится встреча-лекция Жоржа Нива на тему
«Александр Солженицын: 20 000 дней на Архипелаге Гулаг».
Вход свободный
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Samedi 9 mars à 16 heures,
dans la salle du Grand Conseil de Sion (Valais)
aura lieu une conférence-rencontre avec Georges Nivat « Alexandre Soljénitsyne :
20.000 jours sur l’Archipel du Goulag ».
Entrée libre
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