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вторник, 27 февраля 2024 года   

Жорж Нива: «Александр Солженицын: 20 000 дней на Архипелаге Гулаг»

В субботу 9 марта в 16 ч.

в зале Большого совета Сиона (Вале)

состоится встреча-лекция Жоржа Нива на тему

«Александр Солженицын: 20 000 дней на Архипелаге Гулаг».

Вход свободный

***


Samedi 9 mars à 16 heures,

dans la salle du Grand Conseil de Sion (Valais)

aura lieu une conférence-rencontre avec Georges Nivat « Alexandre Soljénitsyne :

20.000 jours sur l’Archipel du Goulag ».

Entrée libre

 

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