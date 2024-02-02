ПАВЕЛ АРСЕНЬЕВ: «Мы не врачи, мы сама боль»

Дорогие читатели! Правление Русского кружка приглашает вас на очередное собрание. Его тема:
Трансмиссия народных страданий на писательский стол (случай Д. Писарева)
Павел АРСЕНЬЕВ — поэт и теоретик литературы, главный редактор журнала «[Транслит]» и лауреат премии Андрея Белого (2012). Выпускник Филологического факультета Санкт-Петербургского Государственного университета, доктор наук Женевского университета (2021), бывший научный сотрудник Кафедры русской литературы (Unige). Лауреат программы PAUSE Collège de France (2022), специалист по материально-технической истории литературы XIX–XX вв.
Теоретические тексты публиковались в журналах «Новое литературное обозрение», «Логос», «Художественный журнал», «Russian Literature». Автор книги «Литература факта и проект литературного позитивизма в Советском Союзе 1920-х годов» (М.: НЛО, 2023).
Общеизвестно, что авторы «Современника» ни на минуту не забывали о страданиях народа и отсылали к ним в каждой статье, абзаце, строке: о тяготах народа сокрушался Н. Некрасов, их переносил, случалось, и сам Н. Добролюбов и наконец целиком сконцентрировал на себе Д.Писарев. Чуть менее известно, в каком соотношении эти модели референции к «народному телу» сосуществовали с положением самого тела пишущих: в случае Некрасова оно пребывало в «вопиюще комфортных» условиях, отчего как будто бы его скорбное чувство к народным страданиям только возрастало; Добролюбов не только переносил аналогичные тяготы «на своем собственном теле», но и метонимически переносил их на него; наконец Писарев абсолютизировал тело пишущего, как будто избавившись от чувства вины и долга перед необразованным сословием. В выступлении будет рассмотрена эволюция этого воображаемого отношения между страдающим и пишущим телом, а также то, с помощью каких приспособлений — риторических и технических — осуществлялась трансмиссия народных страданий прямиком на писательский стол.
Встреча состоится в среду 28 февраля в 20 ч. в аудитории MR030 Uni Mail (Bd du Pont-d'Arve 40).
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