Редакция Нашей Газеты рада возможности выступить медиа-партнером вечера, организованного швейцарским отделением Общества Мемориал, о создании которого мы рассказывали, Лабораторией Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа и Отделением русского языка Женевского университета.

Журналист Этьен Буш представит свою книгу, посвященную животрепещущей теме: "Мемориал перед лицом репрессий". Вечер, который пройдет на французском языке, будет вести уже известная нашим читателям Изабель Корна.