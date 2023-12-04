Редакция Нашей Газеты рада возможности выступить медиа-партнером вечера, организованного швейцарским отделением Общества Мемориал, о создании которого мы рассказывали, Лабораторией Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа и Отделением русского языка Женевского университета.
Журналист Этьен Буш представит свою книгу, посвященную животрепещущей теме: "Мемориал перед лицом репрессий". Вечер, который пройдет на французском языке, будет вести уже известная нашим читателям Изабель Корна.
Кто контролирует частное высшее образование в Швейцарии?Делимся опытом, пережитым главным редактором Нашей Газеты «на полях» конфликта на Ближнем Востоке.
Лошадь, которая не стала есть шляпу. Даже соломеннуюКак порадовать себя и близких в мрачную осенне-зимнюю пору? Один из верных способов - сходить на хорошую интеллектуальную комедию. Она ждет вас в Базеле.
ВНЖ для состоятельных иностранцев в кантоне БернБлагодаря запросу бернских депутатов швейцарские журналисты выяснили, сколько иностранных граждан получили право на проживание в кантоне на основании «значительных фискальных интересов».
Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.
Без каких продуктов Nestlé России не прожить?Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.
300 самых богатых семей ШвейцарииВ ежегодном рейтинге, составляемом экономическим журналом Bilan, по-прежнему немало «наших» имен.
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