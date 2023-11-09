Туркменистан глазами фотожурналиста Солтан Ачиловой

Ежегодный барометр свободы прессы, World Press Freedom Index, разместил Туркменистан на пятой строчке рейтинга самых репрессивных режимов мира за 2023 год. Ниже только Иран, Вьетнам, Китай и Северная Корея. В этом связи правозащитная организация Martin Ennals Award организует в рамках Недели прав человека Женевского университета выставку работ лауреата своей премии за 2021 год, 74-летней туркменской журналистки Солтан Ачиловой, интервью с которой мы предлагали вашему вниманию. Цель коллаборации – показать, как независимая журналистика может бороться с ограничениями свободы даже при самых жестких авторитарных режимах.

Приходите на выставку в четверг, 21 ноября с 12.30 до 14 ч. в здании университета Unimail Salle MS150. Вход бесплатный.