Встреча с Гузель Яхиной

Дорогие читатели! Читали ли вы романы "Зулейха открывает глаза", "Дети мои" и "Эшелон на Самарканд" российской писательницы, увенчанной многочисленными национальными и международными литературными премиями? Если да и понравилось или нет, но интересно, приходите послушать беседу с Гузель Яхиной с Надеждой Сикорской 5 сентябре в Фонде Яна Михальского и задать любые вопросы. Встреча пройдет на русском языке с синхронным переводом. Все практические детали - здесь, но предварительно советуем прочитать наше эксклюзивное интервью.
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