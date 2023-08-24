Встреча с Гузель Яхиной

Дорогие читатели! Читали ли вы романы "Зулейха открывает глаза", "Дети мои" и "Эшелон на Самарканд" российской писательницы, увенчанной многочисленными национальными и международными литературными премиями? Если да и понравилось или нет, но интересно, приходите послушать беседу с Гузель Яхиной с Надеждой Сикорской 5 сентябре в Фонде Яна Михальского и задать любые вопросы. Встреча пройдет на русском языке с синхронным переводом. Все практические детали - здесь, но предварительно советуем прочитать наше эксклюзивное интервью.