Встреча с Андреем Звягинцевым

Русский кружок Женевского университета приглашает на встречу с выдающимся российским режиссером Андреем Звягинцевым, все фильмы которого ("Возвращение", "Изгнание", "Елена", "Левиафан", "Нелюбовь") получили признание критиков и публики. В первой части вечера будет показан фильм "Елена", удостоенный приза жюри "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале 2011 года. В фильме снимались, в частности, Надежда Маркина, Андрей Смирнов, Елена Лядова. Фильм будет показан в оригинальной русскоязычной версии с субтитрами на французском языке.

На вечере также будет представлена книга А. Звягинцева, О. Негина, М. Кричман «ЕЛЕНА. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ФИЛЬМА» (2014), в которой фильм «Елена» представлен глазами своих создателей, в разной степени приближения, как цвет и звук, как пространство и ритм. ЕЛЕНА как существование — актера в кадре, человека в мире. Что такое современный кинематограф, каков его новый язык и новый на него отклик? Книга основана на материалах интервью, дневниковых записей, иллюстрированного текста киносценария, переписки, мастер-классов для студентов-кинематографистов и бесед с широкой аудиторией.

Обратите внимание на расписание и на необычное место проведения:

Понедельник, 8 мая в 18.15 — Uni-mail, Bd du Pont-d'Arve 40, аудитория R070 (на стороне двора на первом этаже).

Количество мест ограничено - их около 100. Записываться на встречу не надо, но и опаздывать не стоит. В первую очередь места достанутся действительным членам Русского кружка.

Наша Газета уже рассказывала о фильме "Елена" и предлагала вашему вниманию эксклюзивное интервью с Андреем Звягинцевым.