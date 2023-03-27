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вторник, 28 марта 2023 года   

Память исхода

Ассоциация ValaisRus приглашает на лекцию Элен де Морсье-Жесткофф.  Вы услышите рассказ об истории семьи, покинувшей Россию в 1917 году, сразу после Октябрьской революции.

Семейная эпопея, одновременно драматичная и, местами, комичная, развернувшаяся на фоне знаковых исторических событий прошедшего столетия, наполнена эмоциями и переживаниями. Гостья Ассоциации, глава семейного клана де Морсье-Жесткофф  и непосредственная свидетельница этого увлекательного путешествия сквозь время, поделится личными воспоминаниями и семейными архивами, ответит на вопросы.

Встреча состоится 1 апреля в Сионе, в Зале Большого Совета в 17:00. Вход бесплатный.

 

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Память исхода | Mémoire d'un exil
суббота, 1 апреля 2023 года
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