Память исхода

Ассоциация ValaisRus приглашает на лекцию Элен де Морсье-Жесткофф. Вы услышите рассказ об истории семьи, покинувшей Россию в 1917 году, сразу после Октябрьской революции.

Семейная эпопея, одновременно драматичная и, местами, комичная, развернувшаяся на фоне знаковых исторических событий прошедшего столетия, наполнена эмоциями и переживаниями. Гостья Ассоциации, глава семейного клана де Морсье-Жесткофф и непосредственная свидетельница этого увлекательного путешествия сквозь время, поделится личными воспоминаниями и семейными архивами, ответит на вопросы.

Встреча состоится 1 апреля в Сионе, в Зале Большого Совета в 17:00. Вход бесплатный.