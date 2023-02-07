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среда, 8 февраля 2023 года   

Вакансия в Нашей Газете

Редакция Нашей Газеты приглашает к сотрудничеству в качестве внештатного корреспондента жителей Швейцарии, для которых русский язык является родным и способных без лишней скромности сказать о себе следующее:

я отличаюсь умом, сообразительностью и чувством юмора

я отлично владею литературным русским языком и хотя бы одним из перечисленных языков: французский, немецкий, итальянский

я занимаю активную жизненную позицию

я способен/на работать автономно, меня не надо водить за руку

я достаточно давно живу в Швейцарии, чтобы понимать, как устроена эта страна

  ИЛИ

я в Швейцарии недавно, но искренне хочу понять, как тут все устроено

я любознателен, дисциплинирован, аккуратен, исполнителен (все то же самое в женском роде)

я отлично ориентируюсь в интернете, знаю основные компьютерные программы

я способен/на работать в команде, в дождь, в жару, в холод, иногда в стрессе

я регулярно читаю Нашу Газету и готов/а посвятить ей свободное от работы/учебы время для общего дела и приобретения ценного профессионального и жизненного опыта.

Если, читая перечисленные утверждения, вы согласно кивнули головой не менее четырех раз, присылайте свое резюме и краткое мотивационное письмо по адресу: nadia.sikorsky@nashagazeta.ch. Небольшой (не более двух стандартных страниц) текст на актуальную тему из швейцарской жизни, будет плюсом. Планируемое приступление к обязанностям - без промедления, работа дистанционная, занятость частичная. Предупреждаем: ответ на письмо получат только те кандидаты, которые заинтересуют редакцию. 

 

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Вакансия в Нашей Газете |
пятница, 31 марта 2023 года
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