Вакансия в Нашей Газете

Редакция Нашей Газеты приглашает к сотрудничеству в качестве внештатного корреспондента жителей Швейцарии, для которых русский язык является родным и способных без лишней скромности сказать о себе следующее:
✓ я отличаюсь умом, сообразительностью и чувством юмора
✓ я отлично владею литературным русским языком и хотя бы одним из перечисленных языков: французский, немецкий, итальянский
✓я занимаю активную жизненную позицию
✓я способен/на работать автономно, меня не надо водить за руку
✓я достаточно давно живу в Швейцарии, чтобы понимать, как устроена эта страна
ИЛИ
✓ я в Швейцарии недавно, но искренне хочу понять, как тут все устроено
✓я любознателен, дисциплинирован, аккуратен, исполнителен (все то же самое в женском роде)
✓я отлично ориентируюсь в интернете, знаю основные компьютерные программы
✓я способен/на работать в команде, в дождь, в жару, в холод, иногда в стрессе
✓я регулярно читаю Нашу Газету и готов/а посвятить ей свободное от работы/учебы время для общего дела и приобретения ценного профессионального и жизненного опыта.
Если, читая перечисленные утверждения, вы согласно кивнули головой не менее четырех раз, присылайте свое резюме и краткое мотивационное письмо по адресу: nadia.sikorsky@nashagazeta.ch. Небольшой (не более двух стандартных страниц) текст на актуальную тему из швейцарской жизни, будет плюсом. Планируемое приступление к обязанностям - без промедления, работа дистанционная, занятость частичная. Предупреждаем: ответ на письмо получат только те кандидаты, которые заинтересуют редакцию.
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