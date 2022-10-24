Правление Русского кружка приглашает вас на очередное собрание.

Наталья Громова: Роман Л. Шестова и В. Малахиевой-Мирович

НАТАЛЬЯ ГРОМОВА – писатель, историк литературы, драматург, журналист, финалист премий «Русский Букер» и «Большая книга». Работала в редакции литературы издательства «Советская энциклопедия», Государственной исторической библиотеке, Доме-музее Цветае- вой и Доме-музее Пастернака, ведущий научный сотрудник Государственного Литературного музея. После 24 февраля 2022 покинула Россию. В данное время профессор Свободного университета. Автор книг «Узел. Поэты, дружбы, разрывы» (2006), «Ноев ковчег писателей» (2019), «Распад» (2009), «Ключ. Последняя Москва» (2014), «Ольга Берггольц: Смерти не было и нет» (2017) и др.

Роман философа Льва Шестова и поэтессы Варвары Малахиевой-Мирович протекал в мире литературы — беседы о Шекспире, Канте, Ницше и Достоевском — и так и остался в письмах друг к другу. История любви становится своеобразным прологом к «философии трагедии» Шестова и проливает свет на то, что подвигло его к экзистенциализму, — именно об этой пропущенной главе в биографии философа рассказывает Наталья Громова в новой книге «Потусторонний друг». Письма Льва Шестова Варваре Малахиевой — история счастливой архивной находки последнего времени. Долгое время они считались утерянными и только совсем недавно были обнаружены в семейном архиве Шиков-Шаховских.

Встреча состоится в понедельник 14 ноября в 20:00 в аудитории «Jeanne Hersch» (Phil 201), Bâtiment des Philosophes (бывшая «École de Chimie») (22, bd des Philosophes)