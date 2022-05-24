Встреча с Сашей Филипенко

10 июня в 19.00 в Фонде Яна Михальского в Монрише пройдет встреча с белорусским писателем Сашей Филипенко. Поводом для дискуссии станет его книга «Бывший сын», недавно вышедшая во французском переводе в лозаннском издательстве Noir sur blanc.

Саша Филипенко родился в Минске в 1984 году. Обучался классической музыке, изучал литературу в Санкт-Петербурге. Работал сценаристом и журналистом, в частности, для независимого телеканала «Дождь». Выступил публично против режима Александра Лукашенко.

Встреча будет проходить на русском языке с параллельным переводом на французский. Модератором беседы выступит главный редактор Нашей Газеты Надежда Сикорская. Заказать билеты можно здесь.