Леонид ЛИВАК : Жила-была переводчица: Людмила Савицкая в модернистской культуре

Правление Русского кружка приглашает вас на очередную лекцию.

Правление Русского кружка приглашает вас на очередную лекцию.

Леонид ЛИВАК : Жила-была переводчица: Людмила Савицкая в модернистской культуре

Леонид ЛИВАК — профессор Торонтского университета, а в этом году приглашенный профессор в Сорбонне, где он работает над проектом культурной истории русской эмиграции в оккупированной Франции. Автор книг: How It was Done in Paris: Russian Émigré Literature and French Modernism (Madison, 2003); The Jewish Persona in the European Imagination: A Case of Russian Literature (Stanford, 2010); Russian Émigrés in the Intellectual and Literary Life of Interwar France: A Bibliographical Essay (Montréal 2010). В 2012 г. вышло подготовленное им двухтомное Собрание сочинений Ю. Фельзена, а в 2014 г. московским издательством ОГИ выпущена его книга Литературный авангард русского Парижа, 1920–1926 (совместно с А. Устиновым). Последние его книги: A Reader's Guide to Andrei Bely's 'Petersburg' (Madison, 2019) и Жила-была переводчица. Людмила Савицкая и Константин Бальмонт (Москва, НЛО, 2020).

Кто такая Людмила Савицкая? Уроженка Екатеринбурга, учившаяся в Швейцарии, русская и французская актриса, писательница и переводчица Людмила Савицкая (1881–1957) до последнего времени оставалась почти неизвестной российскому читателю, однако это важная фигура для понимания феномена транснациональной модернистской культуры, в которой она играла роль посредника. Доклад посвящен истории жизни и творчества Людмилы Савицкой, оставившей след в биографиях видных деятелей русского и европейского модернизма – К. Бальмонта, А. Жида, Г. Аполлинера, Э. Паунда и Дж. Джойса.

Выступление состоится в четверг 2 декабря в 20:00 в аудитории В111 главного корпуса Университета (Uni-Bastions – 5, rue de Candolle).