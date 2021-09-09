Встреча с Сашей Филипенко

Дорогие читатели!
Те из вас, кто знаком с творчеством белорусского писателя Саши Филипенко, читали его интервью в Нашей Газете или слушали выступление в Фонде Яна Михальского, наверняка захотят познакомиться с ним лично. Такую возможность предоставляет вам Объединение белорусов в Швейцарии. Не пропустите! Заодно сможете приобрести книгу «Бывший сын», которую мы вам искренне рекомендуем.
Делать и знать, как делатьПод таким лозунгом пройдут Дни eвропейского наследия - 2021, массовая просветительская акция, проводимая в 50 странах старого континента по инициативе Совета Европы и при поддержке Европейского Союза. В альпийской республике она проходит в 28-й раз.
Почта Швейцарии приглашает хакеров… чтобы протестировать систему электронного голосования и найти в ней неполадки. За подтвержденные случаи предусмотрено вознаграждение в размере от 100 до 230 000 евро.
Невероятная судьба Томаса ЦурбухенаУроженец кантона Берн, в настоящее время руководящий всеми исследовательскими миссиями НАСА, оказался проездом на родине.
Covid-19: «Эпидемия могла бы закончиться через восемь недель»… если бы жители Швейцарии прививались активнее, но пока полностью вакцинированы только 48,3% населения.
Мульти-культи Ольги Грязновой, ненемецкой звезды немецкой литературыРожденная в Баку и изначально русскоязычная писательница готовит в Швейцарии свой третий роман на немецком языке.
Covid-19: предъявите ваш сертификат, пожалуйстаФедеральный совет начал консультации по вопросу расширения сферы действия обязательного сертификата на рестораны, культурно-развлекательные заведения и проходящие в закрытых помещениях мероприятия. Правительство также решило с 1 октября прекратить финансирование тестов, необходимых для получения Covid-сертификата.
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