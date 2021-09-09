Встреча с Сашей Филипенко

Дорогие читатели!

Те из вас, кто знаком с творчеством белорусского писателя Саши Филипенко, читали его интервью в Нашей Газете или слушали выступление в Фонде Яна Михальского, наверняка захотят познакомиться с ним лично. Такую возможность предоставляет вам Объединение белорусов в Швейцарии. Не пропустите! Заодно сможете приобрести книгу «Бывший сын», которую мы вам искренне рекомендуем.

Встреча приурочена ко дню белорусской письменности. Она состоится 18 сентября 2021 года, в 15 ч. по адресу:

"Kleine Bühne"

Waisenhausplatz 30

Берн



Количество мест ограничено, поэтому советуем заранее зарегистрироваться по телефону +4179 874 36 49.