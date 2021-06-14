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вторник, 15 июня 2021 года   

Встреча с Михаилом Шишкиным в Лозанне

Лозаннский литературный кружок приглашает на встречу с российским писателем Михаилом Шишкиным, который с 1995 года живет и работает в Швейцарии. Он представит свой сборник эссе «Пальто с хлястиком», вышедший в 2020 году во французском переводе в лозаннском Les Éditions Noir sur Blanc, а также побеседует о своем советском детстве, жизни в Швейцарии и, конечно, писательстве вместе с Мод Мабийяр, переведшей книгу на французский язык. Модератором дискуссии выступит профессор Лозаннского университета Анастасия де ла Фортель.

Напомним, что в сборник «Пальто с хлястиком», впервые увидевший свет в 2016 году в московском издательстве АСТ, вошли двенадцать написанных в разные годы эссе. Главный герой книги, несмотря на разнообразие сюжетов, – Слово. О работе над этой книгой и труде писателя Михаил Шишкин рассказывал в интервью Нашей Газете.

Встреча состоится 17 июня, в 18:30. Количество мест в аудитории ограничено, но беседа также будет транслироваться онлайн. Для участия необходимо зарегистрироваться, отправив письмо на translatio@unil.ch.

 

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Встреча с Михаилом Шишкиным в Лозанне |
четверг, 17 июня 2021 года
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