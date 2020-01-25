Наша Газета приглашает авторов

В редакцию Нашей Газеты регулярно поступают письма от читателей с просьбой опубликовать их сочинения. Мы долго сомневались, но решили попробовать запустить проект «Творчество наших читателей» - с публикацией по пятницам лучших, на наш взгляд, текстов.
Условия таковы:
• Эксклюзив: предлагаемый к печати текст не должен быть ранее опубликован ни в каком другом издании
• Тематика сочинения должна иметь отношение к Швейцарии и касаться личного опыта автора, способного пригодиться другим читателям; исторических событий; реакций на текущие события; откликов на прочитанные книги, просмотренные фильмы, увиденные выставки
• Размер текста не должен превышать трех стандартных машинописных страниц
• Авторы признают за сотрудниками редакции Нашей Газеты право вносить в текст необходимые правки, не влияющие на суть произведения
Приглашаем заинтересованных читателей присылать тексты с краткой информацией об авторе на адрес: nadia.sikorsky@nashagazeta.ch. Предупреждаем: ответ на письмо получат только те авторы, чьи тексты будут приняты к публикации, объяснять причины отказа редакция не будет.
Ждем интересных текстов!
Ольга Марголина: Сила частного банка – в людяхНаша сегодняшняя гостья отвечает за отношения с частными клиентами из России и СНГ в швейцарском банке VP Bank. За внешней хрупкостью чувствуются характер и несгибаемый стержень.
Зачем Швейцарии 67-часовая рабочая неделя?В Конфедерации, возможно, пересмотрят закон о труде (LTr), чтобы предоставить работодателям право периодически переходить на 67-часовую рабочую неделю. Об этом пишет газета Le Matin Dimanche, ссылаясь на секретный документ Государственного секретариата по экономике (SECO).
В Швейцарии разработан тест на новый коронавирусКоронавирус 2019-нКоВ, обнаруженный в китайском городе Ухань в декабре прошлого года, уже проник в Таиланд, Японию, Республику Корея, Тайвань и США. В Университетском госпитале Женевы (HUG) разработали тест на выявление этого вируса.
Достоевский о Женеве: «Это ужас, а не город!»Сегодня исполняется 135 лет со дня смерти великого русского писателя, жизненный путь которого прошел и через Швейцарию. Вместе с профессиональными исследователями его творчества и просто почитателями его таланта мы решили отметить эту печальную дату оригинальной, на наш взгляд, публикацией - объяснением в нелюбви к Женеве и к Швейцарии в цитатах.
Шизофрения излечима!Каждый сотый швейцарец в той или иной степени страдает от шизофрении, болезни, название которой ввел швейцарский психиатр. В кантонах Романдской Швейцарии с 16 по 24 марта в 10-й раз проходят Дни шизофрении под девизом «Шизофрения излечима!»
Вадим Репин: «Женева мне подходит по всем показателям»17 июля открывается 16-й международный музыкальный Фестиваль в Вербье. Честь дать первый концерт в разнообразной и насыщенной программе предоставлена знаменитому российскому скрипачу.
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