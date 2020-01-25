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воскресенье, 26 января 2020 года   

Наша Газета приглашает авторов

В редакцию Нашей Газеты регулярно поступают письма от читателей с просьбой опубликовать их сочинения. Мы долго сомневались, но решили попробовать запустить проект «Творчество наших читателей» - с публикацией по пятницам лучших, на наш взгляд, текстов.

Условия таковы:

•    Эксклюзив: предлагаемый к печати текст не должен быть ранее опубликован ни в каком другом издании
•    Тематика сочинения должна иметь отношение к Швейцарии и касаться личного опыта автора, способного пригодиться другим читателям; исторических событий; реакций на текущие события; откликов на прочитанные книги, просмотренные фильмы, увиденные выставки
•    Размер текста не должен превышать трех стандартных машинописных страниц
•    Авторы признают за сотрудниками редакции Нашей Газеты право вносить в текст необходимые правки, не влияющие на суть произведения

Приглашаем заинтересованных читателей присылать тексты с краткой информацией об авторе на адрес: nadia.sikorsky@nashagazeta.ch. Предупреждаем: ответ на письмо получат только те авторы, чьи тексты будут приняты к публикации, объяснять причины отказа редакция не будет.

Ждем интересных текстов!

 

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Наша Газета приглашает авторов | Nasha Gazeta invte des auteurs
вторник, 31 марта 2020 года
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