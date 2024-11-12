Всеволод Завидов – лауреат премии Фонда Раду Лупу

Рады поделиться прекрасной новостью! 19-летний российский пианист Всеволод Завидов, которого Наша Газета первой представила русскоязычной и франкоязычной читательской аудитории в Швейцарии, стал обладателем первой премии Фонда Раду Лупу, созданного в этом году в память о блистательном румынском пианисте. Вручение премии состоится 11 декабря 2024 года в женевском зале La Cité Bleue, после чего публика услышит в исполнении Всеволода Завидова произведения Скарлатти, Бетховена, Шопена, Лигети, Равеля и Стравинского.
Марина Ромаш и ее «Варвара»Знаете, что больше всего любят сотрудники нашей редакции? Делиться с вами хорошими новостями! И сегодня – как раз такой случай: мы возвращаемся к напечатанному и рассказываем о новом проекте талантливого женевского дизайнера-ювелира.
Серая кардинальша президента ШвейцарииГазета Neue Zürcher Zeitung опубликовала информацию о вознаграждении личного помощника Виолы Амхерд, полученную благодаря использованию Закона о прозрачности.
Николай Луганский в Цюрихе18 ноября российский пианист предложит швейцарским любителям классической музыки программу из произведений Мендельсона-Бартольди, Рахманинова и Вагнера.
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Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…