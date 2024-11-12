Всеволод Завидов – лауреат премии Фонда Раду Лупу

Рады поделиться прекрасной новостью! 19-летний российский пианист Всеволод Завидов, которого Наша Газета первой представила русскоязычной и франкоязычной читательской аудитории в Швейцарии, стал обладателем первой премии Фонда Раду Лупу, созданного в этом году в память о блистательном румынском пианисте. Вручение премии состоится 11 декабря 2024 года в женевском зале La Cité Bleue, после чего публика услышит в исполнении Всеволода Завидова произведения Скарлатти, Бетховена, Шопена, Лигети, Равеля и Стравинского.