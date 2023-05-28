Умер Илья Кабаков



В субботу 27 мая умер художник-концептуалист Илья Кабаков. Об этом сообщили в фонде Ильи и Эмилии Кабаковых.



«С большой грустью сообщаем об уходе из жизни Ильи Кабакова, великого художника, философа, любимого мужа, дорогого отца и обожаемого дедушки. Он покинул этот мир в окружении своих близких, не дожив до своего 90-летия», — говорится в сообщении фонда. Похороны пройдут в узком семейном кругу. Через несколько недель после этого будет организована панихида, которую смогут посетить желающие, добавили в фонде. Вместо цветов близкие Ильи Кабакова просят делать пожертвования в пользу Ship of Tolerance / Ilya and Emilia Kabakov Foundation Mattituck/Laurel Public Library.

Кабакова называли самым известным в мире современным российским художником и главным русским художником последней трети XX века. Он был одним из основоположников московского концептуализма. Всемирную известность получил благодаря своим инсталляциям — его работы выставлялись во многих музеях, а его картина «Жук» в 2008 году стала самым дорогим (5,8 миллиона долларов) из проданных произведений современного российского искусства. С конца 1980-х Кабаков жил и работал в США.

Наша Газета имела несколько поводов рассказывать об Илье Кабакове, в последний раз - в связи с посвященной чете караковых выставке в Лугано в 2016 году. Читайте наш архивный материал.