Скончался Рафик Нишанов

11 января советский и узбекский политический деятель и дипломат скончался в одной из швейцарских частных клиник, не дожив четырех дней до своего 97-летия.
Будучи историком по образованию, Рафик Нишанов сделал партийную карьеру и занимал высокие государственные посты в советское время. В частности, в 1970-х он был послом СССР в Шри-Ланке, на Мальдивах и в Иордании, а в 1985-м стал министром иностранных дел Узбекистана. С 1986 по 1988 годы был председателем президиума Верховного совета Узбекской ССР, а в сентябре 1991-го назначен советником президента СССР Михаила Горбачева.
По сообщениям СМИ, Рафика Нишанова планируется похоронить в Женеве или Узбекистане.
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