Скончалась Тина Тернер

Американская певица ушла из жизни после продолжительной болезни. Ей было 83 года. Королева рок-н-ролла и исполнительница таких хитов, как«Proud Mary» и «The Best», скончалась в своем доме в Кюснахте, расположенном недалеко от Цюриха.
«Своей музыкой и бесконечной страстью к жизни она очаровала миллионы поклонников по всему миру и вдохновила звезд завтрашнего дня», - говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте певицы в Instagram.
За свою долгую карьеру Тина Тернер продала более 150 миллионов пластинок по всему миру, получила 8 музыкальных премий «Грэмми» и была избрана в Зал славы рок-н-ролла.
Напомним, что в 2013 году певица стала гражданкой Швейцарии. Швейцарцы считали Тину Тернер настолько своей, что даже выдвигали ее кандидатуру на конкурс «Человек года» в номинации «Артисты».
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