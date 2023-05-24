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четверг, 25 мая 2023 года   

Скончалась Тина Тернер

24.05.2023 - 21:49

Скриншот из клипа на песню «The Best», Youtube

Американская певица ушла из жизни после продолжительной болезни. Ей было 83 года. Королева рок-н-ролла и исполнительница таких хитов, как«Proud Mary» и «The Best», скончалась в своем доме в Кюснахте, расположенном недалеко от Цюриха.

«Своей музыкой и бесконечной страстью к жизни она очаровала миллионы поклонников по всему миру и вдохновила звезд завтрашнего дня», - говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте певицы в Instagram.

За свою долгую карьеру Тина Тернер продала более 150 миллионов пластинок по всему миру, получила 8 музыкальных премий «Грэмми» и была избрана в Зал славы рок-н-ролла.

Напомним, что в 2013 году певица стала гражданкой Швейцарии. Швейцарцы считали Тину Тернер настолько своей, что даже выдвигали ее кандидатуру на конкурс «Человек года» в номинации «Артисты».

 

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