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среда, 26 октября 2022 года   

Сергий Жадан стал лауреатом престижной книжной премии

26.10.2022 - 0:25

Фото: Facebook Éditions Noir sur Blanc

Украинский писатель Сергий Жадан был удостоен Премии мира немецких книготорговцев. Этой наградой жюри отмечает деятелей культуры, которые своими усилиями в области литературы, науки и искусства внесли вклад в установление мира и взаимопонимания между народами. Премия, призовой фонд которой составляет 25 000 евро, традиционно вручается за день до начала Франкфуртской книжной ярмарки.

В своем заявлении жюри отметило не только художественные произведения писателя, но также его «безоговорочную гуманитарную позицию, которая неоднократно побуждала его рисковать собственной жизнью, чтобы помочь людям, пострадавшим от войны, и тем самым привлечь внимание к их бедственному положению».

Напомним, что в начале месяца в книжные магазины Швейцарии и Франции поступил вышедший в лозаннском издательстве Éditions Noir sur Blanc роман Сергия Жадана «Интернат», в переводе Ирины Дмытрышин. Подробнее о книге читайте в нашей статье.

 

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