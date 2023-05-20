Рекордные торги Christie’s

Драгоценности австрийской миллиардерши Хайди Хортен были проданы на аукционе в Женеве за 180 миллионов франков – это рекорд для ювелирной коллекции, принадлежавшей одному человеку. Для сравнения: украшения Элизабет Тейлор ушли на торгах в 2011 году за 116 миллионов.
Напомним, что в Женеве были представлены более 700 драгоценностей, созданных выдающимися ювелирами разных поколений, включая мастеров таких признанных марок, как Bulgari, Cartier, Tiffany, Harry Winston и Van Cleef & Arpels.
Американский еврейский комитет и Центр Симона Визенталя призывали остановить аукцион. Критику общественных организаций вызвали нацистские связи первого супруга Хайди, бизнесмена Хельмута Хортена. Подробнее о происхождении его состояния читайте в нашей статье.
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