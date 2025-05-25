Объявлены лауреаты премии "Дар"

В сентябре 2024-го Наша Газета рассказала о литературной премии «Дар», учрежденной писателем Михаилом Шишкиным в содружестве со славистами Швейцарии. И вот не прошло и года – в буквальном смысле! – и уже объявлены победители первого сезона.

В конкурсе премии участвовали 12 авторов, выбранных экспертным советом в шорт-лист. По мнению многочисленных членов жюри, в которое вошли известные писатели, литературоведы, режиссеры, музыканты, первое место получила книга Марии Галиной «Возле войны. Одесса. Февраль 2022 – лютый 2023». Призом премии является грант на перевод на английский, немецкий и французский языки. Подробности о голосовании жюри и другую информацию можно найти на сайте премии.

В читательском голосовании наибольшее количество голосов получил роман Сергея Соловьева «Улыбка Шакти».

Все собранные читателями донаты будут переданы авторам шорт-листа. Церемония вручения наград состоится в июне.

"Литературная премия «Дар» поздравляет победителей и благодарит всех, кто принял участие в организации, финансовой поддержке и работе премии, а также в читательском голосовании! Желаем успеха всем писателям, кто подал свои книги на конкурс, и объявляем об открытии второго премиального сезона 1 сентября 2025 года", написали устроители премии.

Однако дальше события развивались не празднично. Читайте продолжение в нашем выпуске в понедельник.