Клаус Шваб ушел в отставку

Клаус Шваб покинул пост председателя cовета попечителей основанного им Всемирного экономического форума (ВЭФ). О своей отставке он сообщил совету директоров на внеочередном заседании, состоявшемся в пасхальное воскресенье. Его обязанности будет временно исполнять Петер Брабек-Летмат.

Напомним, что Клаус Шваб родился в 1938 году в Германии. Он учился в Федеральной политехнической школе Цюриха (ETHZ), Фрибургском университете и Гарварде; имеет докторскую степень по инженерным, экономическим и социальным наукам, а также степень магистра государственного управления.

В 1971 году он основал Всемирный экономический форум в Давосе, ставший одной из самых важных глобальных площадок для встреч политиков, топ-менеджеров, ученых и представителей гражданского общества. Все наши статьи о Давосском форуме можно найти в тематическом досье.