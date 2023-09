Andrzej Szczypiorski: La Jolie Madame Seidenman. Editions Noir sur Blanc, 2023. 272 pages • 23 Euros • 29 CHF

Traduit du polonais par Gérard Conio. Préface de Chimamanda Ngozi Adichie. Posface inédite de Gérard Conio Collection "La bibliothèque de Dimitri". Première parution : L’Âge d’Homme, 1988. Traduction revue et corrigée

Irma Seidenman est juive, veuve d’un médecin connu. Sa chance est d’avoir les yeux bleus. Mais, malgré ses faux papiers, elle est arrêtée en 1943, et ses amis se mobilisent pour la sauver d’une mort certaine. Les deux jours de son incarcération sont rendus sur près de trois cents pages : chaque personnage est présenté, disséqué, aussi bien dans son passé que dans son avenir. Le temps n’existe pas dans ce livre, seules existent ces destinées torturées, belles dans leur humanité ou repoussantes dès lors qu’elles agissent au nom de l’idéologie. Un magnifique roman intemporel, sur les disparus et les survivants, le portrait d’un pays sous occupation, d’une société aux nuances subtiles, où la frontière est ténue entre « les bons » et « les méchants », entre « la justice » et « l’iniquité ».

Andrzej Szczypiorski (1928-2000) était un écrivain, scénariste et homme politique polonais. Il prit part à la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale comme combattant de l’Armée populaire, participant à l’Insurrection de Varsovie ; il fut emprisonné au camp de Sachsenhausen, milita dans l’opposition démocratique au régime de la République populaire de Pologne à partir des années 1970 puis devint sénateur lors des premières élections libres en 1989.

