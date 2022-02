Vsevolod Ivanov: Le Retour de Bouddha. Editions Noir sur Blanc, 10 février 2022. 120 pages • 15 Euros • 19 CHF

Traduit du russe par Rémy Perraud/Préface de Jacques Catteau. Collection "La bibliothèque de Dimitri". Première édition : 1973. Traduction revue et corrigée

Le professeur Vitali Vitalievitch Safonov se voit obligé d’accompagner une statue de Bouddha que le régime bolchevique veut restituer à la République sœur de Mongolie. Le voyage en train à travers le pays en proie à la guerre civile est terrifiant : l’URSS apparaît comme le royaume des morts. Et le fantastique, dans ce récit, prend le visage du lama qui accompagne le professeur dans son périple. C’est bien le diable qui va l’attirer dans le désert et l’y faire assassiner. Un roman fantastique, « à la jonction du bouddhisme et de la révolution » (Dany Savelli), une œuvre puissante et poétique.

Vsevolod Ivanov (1895-1963) était un écrivain soviétique connu pour ses contes fantastiques et d’aventure situés dans la partie asiatique de la Russie pendant la guerre civile.