Chair and You

Богатый, богаче, еще богачеВ пятницу журнал Bilan опубликовал свой ежегодный рейтинг 300 богатейших жителей Швейцарии. По традиции мы обратили внимание на то, какие места в списке заняли выходцы из стран постсоветского пространства.
Рекордный дефицит специалистов в ШвейцарииСогласно новому исследованию рекрутинговой компании Adecco и Цюрихского университета (UZH), нехватка квалифицированных работников за год усугубилась на 68%. Какие же профессии наиболее востребованы сейчас на швейцарском рынке труда?
Изменения в законе о наследованииС 1 января 2023 года в Швейцарии вступят в силу новые положения, которые стоит учитывать при составлении завещания.
Статус S и социальная помощьУкраинские беженцы в Швейцарии в будущем будут подчиняться тем же правилам предоставления пособия, что и другие просители убежища.
Как обойти санкции?Согласно расследованию группы изданий Tamedia, проживающий в Швейцарии российский предприниматель Андрей Мельниченко нашел лазейку, чтобы обойти наложенные на него ограничения.
«Бойкотировать» - любимый глагол романдских швейцарцевИсследователи Цюрихского университета прикладных наук (ZHAW) выбрали 12 слов, которые отражают чаяния современной четырехъязычной Швейцарии.