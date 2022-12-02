Chair and You

Выставка коллекции стульев, собранной Тьерри Барбье-Мюллера, представленная в эти дни в лозаннском музее MUDAC, не поддается описанию. Это тот случай, когда просто необходимо хотя бы один раз увидеть. Но сначала все же прочитайте - вся главная информация здесь.