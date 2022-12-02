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пятница, 2 декабря 2022 года   

Chair and You

Выставка коллекции стульев, собранной Тьерри Барбье-Мюллера, представленная в эти дни в лозаннском музее MUDAC, не поддается описанию. Это тот случай, когда просто необходимо хотя бы один раз увидеть. Но сначала все же прочитайте - вся главная информация здесь.  

 

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Уважаемые читатели! Все мы ждем окончания войны в Украине. Как вы думаете, каким образом она завершится? Предлагаем два варианта ответов, понимая, что могут быть и другие.
Война завершится на поле боя
60%
Война завершится путем дипломатических переговоров
40%
Всего голосов: 120

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