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воскресенье, 8 мая 2022 года   

Митинг за мир в Женеве

8 мая на Площади Наций в Женеве собрались несколько десятков человек, выступивших за немедленное прекращение войны. Акция состоялась накануне Дня Победы, отмечаемого в России 9 мая. Фото: (с) Nashagazeta.ch

 

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