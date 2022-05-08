Митинг за мир в Женеве

Украинские беженцы и швейцарская бюрократияШвейцарские семьи, принимающие украинцев в своих домах, жалуются на многочисленные трудности и практически полное отсутствие поддержки со стороны властей.
Будут ли швейцарцы голосовать о нейтралитете?С началом войны в Украине нейтралитет Швейцарии был многими поставлен под сомнение. В политических кругах раздаются голоса, предлагающие пересмотреть этот фундаментальный принцип прямой демократии.
Газовая дилемма в ШвейцарииЗависимость от иностранного газа стала одной из главных тем в швейцарских СМИ с начала войны в Украине. Пока власти обсуждают план спасения системно значимых предприятий, сами компании повышают тарифы. Так, с 1 мая цены на газ в Женеве выросли на треть.
Украинские беженцы и швейцарская бюрократияШвейцарские семьи, принимающие украинцев в своих домах, жалуются на многочисленные трудности и практически полное отсутствие поддержки со стороны властей.
Будут ли швейцарцы голосовать о нейтралитете?С началом войны в Украине нейтралитет Швейцарии был многими поставлен под сомнение. В политических кругах раздаются голоса, предлагающие пересмотреть этот фундаментальный принцип прямой демократии.
Трагическая история в Вале: безумство материнской любвиМатеринская любовь творит чудеса – но порой ее избыток обращается трагедией. О самозабвенной любви валезанской матери поведает легенда из нашего цикла швейцарских преданий.