Акция протеста коронаскептиков

В четверг вечером через центр Берна прошла колонна протестующих против новых планов Федерального совета. Напомним, что швейцарское правительство предложило прекратить финансирование тестов при отсутствии симптомов с 1 октября. Те, кто не сделал прививку или не перенес инфекцию и желает принять участие в мероприятии, где требуется предоставить Covid-сертификат, должны будут сами оплачивать тесты. Некоторые демонстранты держали в руках плакат с надписью: «Федеральный совет должен уйти в отставку». Противники ограничительных мер также не поддерживают закон о Covid-19. В городе было усилено присутствие полиции, площадь перед Федеральным дворцом – перекрыта. Фото: Nashagazeta.ch
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