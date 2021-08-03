Кинофестиваль в Локарно 2021

Локарно всегда будет на стороне кино! Приглашаем наших читателей на небольшую прогулку по улочкам и уютным площадям тичинского городка, где завтра открывается знаменитый кинофестиваль, программа которого в этом году радует лентами на русском, украинском и грузинских языках. Все фото: Нана Гобешия