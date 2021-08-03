Кинофестиваль в Локарно 2021

Локарно всегда будет на стороне кино! Приглашаем наших читателей на небольшую прогулку по улочкам и уютным площадям тичинского городка, где завтра открывается знаменитый кинофестиваль, программа которого в этом году радует лентами на русском, украинском и грузинских языках. Все фото: Нана Гобешия
Язык как способ интеграции в ШвейцарииНаша читательница из Лугано Нана Гобешия делится собственным опытом, который может пригодиться и другим.
Конфедерация готовится к Национальному днюВ воскресенье Швейцария отмечает 730-летие – официальными речами федеральных советников, торжествами в разных городах и, конечно, фейерверками.
Замуж в чужом платьеКупить или арендовать? Накануне главного дня своей жизни невесты по всему миру задаются таким вопросом и все чаще выбирают второе – по примеру Кэрри Симондс, которая вышла замуж за британского премьер-министра Бориса Джонсона во взятом на прокат платье стоимостью менее 50 фунтов.
Язык как способ интеграции в ШвейцарииНаша читательница из Лугано Нана Гобешия делится собственным опытом, который может пригодиться и другим.
Швейцарцы женятся все режеЖители Конфедерации вовсе не мечтают о браке: по данным статистики, число желающих зарегистрировать отношения неуклонно падает, достигнув в прошлом году минимума за 40 лет.
Новый тест для определения иммунитета к SARS-CoV-2Исследователи Университетского госпитального центра кантона Во (CHUV) и Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) разработали новый и особенно чувствительный серологический тест для количественного определения нейтрализующих антител против SARS-CoV-2. Анализ позволяет измерить степень защиты от различных вариантов вируса.