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понедельник, 3 августа 2020 года   

Белорусская акция солидарности в Цюрихе

31 июля в Цюрихе проживающие в Швейцарии белорусы провели третью акцию солидарности. Они требовали честных президентских выборов и освобождения политических заключенных. К акции присоединилась депутат швейцарского парламента Селин Видмер. О том, как проходила предыдущая акция солидарности в Берне, мы рассказывали в нашей статье. Все фото предоставлены участниками акции.

 

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