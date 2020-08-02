Белорусская акция солидарности в Цюрихе

31 июля в Цюрихе проживающие в Швейцарии белорусы провели третью акцию солидарности. Они требовали честных президентских выборов и освобождения политических заключенных. К акции присоединилась депутат швейцарского парламента Селин Видмер. О том, как проходила предыдущая акция солидарности в Берне, мы рассказывали в нашей статье. Все фото предоставлены участниками акции.
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