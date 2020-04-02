Путь к сердцу у всех один

Дорогие читатели! Уже в следующие выходные светлый праздник Пасхи будут отмечать католики и протестанты, а иудеи – не менее светлый праздник Песах, даты в этом году совпадают. 19 апреля за ними последуют православные. То есть самое время проводить генеральные репетиции праздничных столов. Некоторые наши читатели, раскиданные по всему миру, уже приступили к этому приятному занятию, вдохновившись опубликованными нами традиционными швейцарскими рецептами.



Судя по фотографиям, полученным редакцией из разных стран, наиболее приглянулись цыплята и фрикасе из птицы по-женевски. А семья Раппопорт из Чикаго нашла простой выход из положения для тех, кто и пасхальными цыплятами хочет на десерт полакомиться, и правила кашрута не нарушить: замените молоко и сливочное масло на миндальное молоко и маргарин и наслаждайтесь без всяких угрызений совести! Не забывайте присылать аппетитные фотографии и собственные рецепты на адрес: nadia.sikorsky@nashagazeta.ch.

Вирус не вирус, а путь к сердцам, и не только мужским, лежит через желудок! Приятного аппетита!



