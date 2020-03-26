Дорогие читатели! Весна 2020 года точно войдет в историю. Этими несколькими фотографиями мы открываем фотоконкурс на тему "Как я пережил COVID-19". Предлагаем вам поделиться своими визуальными впечатлениями об этом непростом периоде, присылая их на адрес nadia.sikorsky@nashagazeta.ch в большом разрешении, с пометкой "Фотоконкурс". Лучшие фотографии будут опубликованы в онлайн версии Нашей Газеты, а лучшие из лучших - и в печатной, как только мы сможем ее выпустить. Ждем оригинальных, познавательных, трогательных и прочая снимков!
Коронавирус: все ищут тестыКоличество доступных тестов на коронавирус быстро сокращается. Швейцария пытается приобрести больше тестов и выступает за их умеренное использование.
Коронавирус: более 1000 новых случаев за суткиКоличество заболевших Covid-19 в Швейцарии продолжает расти. Больше всего случаев заболевания по отношению к общему числу жителей зарегистрировано в кантонах Тичино, Во и Базель-городской.
Коронавирус: кого будут лечить?Швейцарская академия медицинских наук (ASSM) и Швейцарское общество интенсивной терапии (SSMI) дополнили указания, которыми должны руководствоваться врачи, если отделения реанимации и интенсивной терапии окажутся переполненными.
Коронавирус: в Швейцарии скончались более 100 человекВ Конфедерации проведено 84 000 тестов на Covid-19, 12% из которых оказались положительными, сообщает Федеральный департамент здравоохранения (OFSP).
На войне как на войнеУдивительно, как быстро люди адаптируются к новым условиям, когда того требуют обстоятельства. Несколько примеров из жизни наших читателей в качестве информации к размышлению.
«Остановим вирус!»Швейцарский Красный Крест, одна из самых активных национальных организаций всемирной гуманитарной сети, запустил информационную кампанию по предотвращению распространения COVID-19, пригласив в партнеры… юмориста.