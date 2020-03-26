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четверг, 26 марта 2020 года   

Как я пережил COVID-19?

Дорогие читатели! Весна 2020 года точно войдет в историю. Этими несколькими фотографиями мы открываем фотоконкурс на тему "Как я пережил COVID-19". Предлагаем вам поделиться своими визуальными впечатлениями об этом непростом периоде, присылая их на адрес nadia.sikorsky@nashagazeta.ch в большом разрешении, с пометкой "Фотоконкурс". Лучшие фотографии будут опубликованы в онлайн версии Нашей Газеты, а лучшие из лучших - и в печатной, как только мы сможем ее выпустить. Ждем оригинальных, познавательных, трогательных и прочая снимков!

 

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вторник, 31 марта 2020 года
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