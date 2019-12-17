Rolex Grand Slam

15 декабря в Женеве завершился этап Rolex Grand Slam, который проходил в рамках 59-го Международного турнира по конному спорту CHI de Genève. Триумфатором Rolex Grand Slam стал швейцарский конкурист Мартин Фукс, который всего на 0,05 секунды обогнал занявшего второе место британца Скотта Браша и с результатом 38,60 секунд выиграл Гран-при (а также 400 000 франков). Максимальная сосредоточенность, напряженный взгляд, радостная улыбка и слезы – всю гамму эмоций победителя запечатлели фотографы Софья и Дмитрий Хижик.