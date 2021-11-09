Дорогие читатели! Как вы, конечно, заметили, практически все СМИ уже давно перешли на платный контент. В течение 14 лет Наша Газета оставалась бесплатной, но с января 2022 года ситуация изменится. В этой связи нам важно знать, готовы ли вы?

Швейцарский сертификат для переболевших и туристовДействительный только на территории страны "санитарный паспорт", неделя вакцинации, стоимость бустерных прививок и тестов – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Конфедерации.
Будущее иностранных студентов в ШвейцарииФедеральный совет вынес на обсуждение законопроект, который позволит гражданам третьих стран, получившим степень магистра или доктора наук в швейцарском университете по специальности, где наблюдается нехватка квалифицированных кадров, оставаться в Швейцарии без лишних формальностей с целью трудоустройства.
В Женеве вручили «часовой Оскар»4 ноября в театре Лемана прошла торжественная церемония вручения Женевской премии высокого часового искусства. Кто же получил самую престижную награду индустрии?
Женевская недвижимость сына украинского олигархаПо сообщениям газеты Le Temps, Дамир Ахметов приобрел на берегу Женевского озера две виллы стоимостью 104 миллиона франков. Его отец, Ринат Ахметов, занимает первое место в рейтинге богатейших украинцев по версии Forbes.
Новый швейцарский Covid-сертификатФедеральный совет планирует упростить получение «санитарных паспортов» для некоторых категорий людей, введя сертификат, который будет действителен только в Швейцарии.
Кому рекомендована третья прививка от коронавируса?Швейцарский орган контроля за лекарственными препаратами Swissmedic одобрил проведение бустерной вакцинации – не для всех, а только для определенных групп населения.