Как повлиял санитарный кризис на ваше личное финансовое положение?

Covid-19: Романдия «закручивает гайки»В связи с быстрым распространением коронавируса и, как следствие, увеличением показателя репродукции R, кантоны Невшатель, Во и Вале приняли более жесткие меры.
Covid-19: ограничения будут действовать до конца февраля?Федеральный совет намерен усилить и продлить еще на пять недель меры борьбы с коронавирусом. Окончательное решение будет принято 13 января, после консультаций с кантонами.
Covid-19: вакцинация запущена в большинстве кантоновДозы вакцины поступают в Швейцарию поэтапно, поэтому иммунизация населения займет несколько месяцев. Цель правительства - к лету привить около шести миллионов человек.
Швейцарские законы в 2021 годуПодарок пенсионерам, снижение сбора за радио и телевидение, дополнительные правила для автовладельцев и другие изменения в законодательстве Конфедерации.
Covid-19: новый штамм распространяется в ШвейцарииПо данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), в семи кантонах обнаружены 28 случаев заражения мутировавшим вирусом британского типа. В настоящее время уровень распространения нового штамма остается очень низким, однако существует риск того, что количество инфекций может резко вырасти.
Covid-19: ограничения будут действовать до конца февраля?Федеральный совет намерен усилить и продлить еще на пять недель меры борьбы с коронавирусом. Окончательное решение будет принято 13 января, после консультаций с кантонами.